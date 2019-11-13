Передачу Малахова об экологической катастрофе в Киселевске сняли с эфира

17:10

На телеканале «Россия 1» отменили еще один эфир программы Андрея Малахова «Прямой эфир». На это раз программа должна была быть посвящена проблемам экологии в городе Киселевск Кемеровской области.

Об этом рассказала жительница города Наталья Зубкова, которая, по ее словам, предупреждала сотрудников программы о том, что им «никто не даст» рассказать о ситуации в Киселевске, но работники заверили ее, что «все покажут и все сделают».

Первоначально эфир планировался на 12 ноября, но затем был перенесен на 14 ноября. В последствии пяти жителям Киселевска, которые были приглашены на съемки, было объявлено об отмене эфира.

По информации портала «Сибирь.Реалии», Зубкова заявила, что сотрудница телеканала «Россия 1» сообщила ей, что «полученное ранее добро от руководства» на эти темы было отозвано. «И по угольным разрезам, и по убийству Лаврентьева, обе связаны между собой. Я спросила: «Это окончательно? Нам распаковывать чемоданы?». «Да, - сказали. - Распаковывайте», - сообщила Зубкова.

Напомним, в моногороде Киселевске находятся 9 разрезов, которые ведут добычу угля открытым способом, и еще 5 горно-обогатительных предприятий, часто нарушающих экологическое законодательство. Население города составляет почти 90 тысяч человек.

Отмечается, что нарушение экологической обстановки уже привело к росту уровня онкологических заболеваний и болезней органов дыхания, при этом жителей не переселяют с опасных территорий, так как они, якобы, не попадают в санитарно-защитные зоны предприятий.

Местные жители считают, что экологическая катастрофа уже произошла, однако органы власти «продолжают предоставлять земли под добычу угля открытым способом и строительство предприятий по переработке».

Напомним, в октябре текущего года «Россия 1» уже снимала с эфира выпуск программы Малахова, которая была посвящена прорыву дамбы в Красноярском крае. Тогда погибло 17 человек, а программу показали только в Сибири и на Дальнем Востоке.