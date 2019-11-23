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В Госдуме назвали причину дедовщины в армии

18:37 23.11.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Одной из причин дедовщины в российской армии является национальный фактор. Об этом заявил первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин.

По его словам, различия менталитета у представителей разных национальностей не редко становятся причиной насилия, сообщает «Газета.ru».

«Бывает на национальной почве определенная дедовщина. Ребята славянские - более тихие, дисциплинированные. Их иногда обижают ребята других национальностей», - заявил Шерин.

Он также отметил, что и сам сталкивался с подобными случаями во время службы в вооруженных силах.

Напомним, в конце октября текущего года 20-летний Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. В результате погибло восемь человек, еще двое получили ранения. Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника был личный конфликт с одним из офицеров. Задержанный заявил, что не раскаивается в содеянном и ни о чем не жалеет.

Темы: Армия и обороноспособность России, Проблема дедовщины в российской армии
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Комментарии читателей
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24.11.2019, 00:37
Гость: Путник

Когда переходили на годичный срок, как аргумент была борьба с дедовщиной. Мол одного года и дембеля и призывники. По факту дедовщину стимулируют офицеры. Уходят из расположения, ставят задачи сержантам и дедам, чтобы был порядок. Средства не важны. Сами плющат молодняк. Дедовщина была и царской армии, только в других формах , а сейчас это просто криминал, уголовщина. Какое Общество, такая и армия. Тоже самое было и в последние годы СССР. Стреллялись и стрелляли. Мой знакомый служит в ВВ. Это худшее, что было в СА. Подняли их по тревоге, вручили боекомплект, посадили в самолеты. Какие деды стали ласковые! Зачмореный дух с калашом да еще в боевой остановке , да за спиной это отличное лекарство от дедовщины.
23.11.2019, 23:10
Гость: Патриот Золотой Орды

А у нас дружба народов была! Есть и будет!
23.11.2019, 22:01
Гость: Что ты мелешь, солдат штаны на лямках. Ты устав открывал?

Офицер, ком.взвода, ставит задачу сержантам. Сержанты и старшина руководят мероприятиями определенные внутренним распорядком в казарме. Сержанты руководят отделениями во время занятий и учений. Когда некоторая борзота, из рядового состава, ставит себя выше сержанта, вот тут и проявляются неуставные отношения. Распоряжения сержантов должны не обсуждаться рядовыми и не перекладываться ими на плечи других солдат, а исполняться. Поэтому дисциплинарная власть командиров взводов и сержантов должна быть на более высоком уровне, чем она имеется сегодня. Безвластие сержантов ведет к панибратству с последующей потерей управления своими отделениями.
Командир роты работает с офицерами и старшинами. Отвечает за обучение,боевую готовность подразделения, дисциплину и т.д.
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