В Госдуме назвали причину дедовщины в армии

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Одной из причин дедовщины в российской армии является национальный фактор. Об этом заявил первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин.

По его словам, различия менталитета у представителей разных национальностей не редко становятся причиной насилия, сообщает «Газета.ru».

«Бывает на национальной почве определенная дедовщина. Ребята славянские - более тихие, дисциплинированные. Их иногда обижают ребята других национальностей», - заявил Шерин.

Он также отметил, что и сам сталкивался с подобными случаями во время службы в вооруженных силах.

Напомним, в конце октября текущего года 20-летний Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. В результате погибло восемь человек, еще двое получили ранения. Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника был личный конфликт с одним из офицеров. Задержанный заявил, что не раскаивается в содеянном и ни о чем не жалеет.