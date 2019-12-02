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Новым врачам больницы в Новочеркасске пообещали миллион рублей и жилье

11:33 2.12.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Власти Новочеркасска (Ростовская область) решили привлечь новых врачей в инфекционную больницу, которая приостановила свою работу из-за недостаточной кадровой укомплектованности, единовременными выплатами и служебным жильем.

«В настоящее время администрация Новочеркасска проводит работу по привлечению врачей-инфекционистов с возможностью предоставления служебного жилья, - приводит Regnum слова пресс-службы городской администрации. - Прорабатывается вопрос по единовременной выплате пришедшим специалистам из средств местного бюджета в размере одного миллиона рублей».

Напомним, ранее стало известно, что из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи, двое из которых написали заявление по собственному желанию.

Темы: Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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02.12.2019, 18:55
Гость: Альфа

"А почему нельзя было уплатить такие деньги старым врачам ? "
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Не заплатили потому, чтобы неповадно было в назидание непокорным и недовольным.
02.12.2019, 17:43
Гость: личный опыт

что тут непонятного... чиновники думали про себя "никуда не денутся эти старые клячи, так и будут пахать за копейки".
А они взяли, да ушли.
Теперь суета, вопли, тупые обещания про лимон подъемных и фатеры.
02.12.2019, 17:39
Гость: личный опыт

да это все дешевая разводка обещалкиных несчастного населения, по десятке не могли найти старым докторам, а тут вдруг как с куста жилье и лимон подъемных.
Ха-ха-ха...не смешите мои тапки.
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