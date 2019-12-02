Новым врачам больницы в Новочеркасске пообещали миллион рублей и жилье

11:33

Власти Новочеркасска (Ростовская область) решили привлечь новых врачей в инфекционную больницу, которая приостановила свою работу из-за недостаточной кадровой укомплектованности, единовременными выплатами и служебным жильем.

«В настоящее время администрация Новочеркасска проводит работу по привлечению врачей-инфекционистов с возможностью предоставления служебного жилья, - приводит Regnum слова пресс-службы городской администрации. - Прорабатывается вопрос по единовременной выплате пришедшим специалистам из средств местного бюджета в размере одного миллиона рублей».

Напомним, ранее стало известно, что из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи, двое из которых написали заявление по собственному желанию.