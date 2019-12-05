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Путин поручил проработать строительство газопровода в Китай через Монголию

18:37 5.12.2019
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин принял предложение по строительству газопровода через Монголию в Китай. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Гордеев, передает «Интерфакс».

Российский лидер поручил экспертам окончательно изучить технико–экономическое обоснование проекта и доложить руководству трех стран. «Сроки такие, жесткие — в течение полугода все обсчитать и выдать предложения», — пояснил Гордеев, добавив, что изменение маршрута газопровода не обсуждается.

В «Газпроме» также сообщили, что подписал с Монголией меморандум для оценки поставок газа из России в Китай через монгольскую территорию.

Москва и Пекин рассматривали маршрут через Монголию, так называемый западный вариант, с начала 2000-х годов, однако из-за многочисленных минусов к его реализации не приступали до сих пор. До последнего времени предполагалось, что второй газопровод из России в Китай — «Сила Сибири-2» — проведут по другому маршруту. Ранее Пекин выступал против транзита через Монголию, но сейчас, как отмечал Путин, именно КНР сообщила, что предпочла бы такой вариант.

Темы: Россия, Китай, Газпром, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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05.12.2019, 22:24
Гость: Бандерофрения точно

не лечится!
05.12.2019, 21:58
Гость: E

Трудности с продажами похоже растут хи хи
05.12.2019, 21:36
Гость: тверичанин

Прошу не оскорблять народ России, кто топит дома, дровами, и кизяками!
Лучше похлопотал-бы, когда у нас в области начнётся газификация, а не юродствуй.
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