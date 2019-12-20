Rambler пытался запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»
Структура Rambler Group попыталась оспорить право МТС использовать торговый знак "Афиша". 20 декабря Палата по патентным спорам отказалась удовлетворить возражения заявителя, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу оператора связи.
Претензии в связи с использованием товарного знака "МТС Афиша" выдвинула входящее в Rambler Group ООО "Компания Афиша".
МТС зарегистрировала свой товарный знак в 2019 году.
В текущем году товарный знак со словом "афиша" зарегистрировала еще одна компания - "Яндекс". К ней у ООО "Компания Афиша" также есть претензии. Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрит их 26 декабря.
Журнал "Афиша" был основан в апреле 1999 года. Сейчас Rambler Group развивает его как медийно-сервисную платформу о развлечениях и культурном досуге.
В пресс-службе Rambler от комментариев отказались.