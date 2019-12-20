Rambler пытался запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»

19:09

Структура Rambler Group попыталась оспорить право МТС использовать торговый знак "Афиша". 20 декабря Палата по патентным спорам отказалась удовлетворить возражения заявителя, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу оператора связи.

Претензии в связи с использованием товарного знака "МТС Афиша" выдвинула входящее в Rambler Group ООО "Компания Афиша".

МТС зарегистрировала свой товарный знак в 2019 году.

В текущем году товарный знак со словом "афиша" зарегистрировала еще одна компания - "Яндекс". К ней у ООО "Компания Афиша" также есть претензии. Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрит их 26 декабря.

Журнал "Афиша" был основан в апреле 1999 года. Сейчас Rambler Group развивает его как медийно-сервисную платформу о развлечениях и культурном досуге.

В пресс-службе Rambler от комментариев отказались.