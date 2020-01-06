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11 января Меркель посетит Россию по приглашению Путина

14:43 6.01.2020
Встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель © KM.RU, Пресс-служба Кремля
© Пресс-служба Кремля
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по приглашению президента России Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом 11 января.

В ходе переговоров планируется обсудить актуальные темы международной повестки дня, а именно: ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Меркель намерены также затронуть тему урегулирования конфликта на Украине в контексте реализации договоренностей, достигнутых на саммите в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже.

Темы: Ангела Меркель, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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06.01.2020, 20:40
Гость: Неравнодушный

Предложение по трудоустройству. Мюллер не справляется и дедка позвал бабку. Будут совместно вытягивать газовую репку.
06.01.2020, 18:27
Гость: Alex203

Можно нелюбимую, для Ангелы важно чтобы собаку.
06.01.2020, 18:09
Гость: Праально!

Пивка Радебергер привезет пару бутылок.
Вове, ведь, невдомек, что это пиво у нас продается.
Все комментарии (11)
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