11 января Меркель посетит Россию по приглашению Путина

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по приглашению президента России Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом 11 января.

В ходе переговоров планируется обсудить актуальные темы международной повестки дня, а именно: ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Меркель намерены также затронуть тему урегулирования конфликта на Украине в контексте реализации договоренностей, достигнутых на саммите в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже.