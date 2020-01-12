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Спецназ по ошибке пришел с обыском к старшему помощнику генпрокурора Чайки

21:47 12.01.2020
Марина Гриднева. Фото: genproc.gov.ru

В Москве полиция и спецназ по ошибке пришли с обыском в квартиру старшего помощника генерального прокурора России по особым поручениям Марины Гридневой, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Из-за допущенной в документах ошибки вышла путаница, полицейские со спецназом пришли с обысками к Гридневой, которая никакого отношения к этому не имела.

"Сотрудником полиции при подготовке к проведению оперативных мероприятий были допущены нарушения норм уголовно-процессуального законодательства и ведомственных нормативных актов. По результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что уволен сотрудник полиции из УВД по Центральному административному округу столицы.

Baza уточняет, что речь идет об обысках по делу о бывших спецназовцах ФСБ, создавших банду. Гриднева проживает в квартире, где раньше жил один из подозреваемых. После ее жалобы в МВД началась проверка.  

Темы: Правоохранительные органы в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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13.01.2020, 09:07
Гость: Точно

А может, потому и подозреваемый, что пора бы квартирку освободить?
13.01.2020, 08:44
Гость: Просто так

так быстро карьеру не делают. "За заслуги" явно. Тут пишется что проживает в квартире бывшего подозреваемого. Таких совпадений не бывает- отжали скорее всего квартирку, возбудив какое-нибудь уголовное дело.
13.01.2020, 07:34
Гость: Ссссс!!!!!!!

Чем масштабней проходимец,тем честнее и привлекательнее он выглядит.Но зтой физиономии я ни мгновения не колеблясь не доверил ничего,даже дверь в квартиру на цепочке держал при разговоре.Слишком наряженный взгляд глаз,выдает в ней много повидавшую.с большой жизненной выучкой женщину,знакомую с огнем и водой,но так и не дожившей до медных труб,хотя генерал лейтенант совсем не хило,это надо было заработать(в прокуратуре "работа"оценивается числом загубленных душ и поломанных судеб).Вот и эта нелепица с обыском.наверняка не первая помеха,уготованная ей судьбой.А вот бабенка генерал армейский.прямо эталон мошенницы по всем параметрам.Мила,сексуальна,коммуникабельна,с покрытой тайною прошлым и настоящим,хоть щас в героини детективного триллера об удачливой стерве мошеннице.
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