Спецназ по ошибке пришел с обыском к старшему помощнику генпрокурора Чайки

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В Москве полиция и спецназ по ошибке пришли с обыском в квартиру старшего помощника генерального прокурора России по особым поручениям Марины Гридневой, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Из-за допущенной в документах ошибки вышла путаница, полицейские со спецназом пришли с обысками к Гридневой, которая никакого отношения к этому не имела.

"Сотрудником полиции при подготовке к проведению оперативных мероприятий были допущены нарушения норм уголовно-процессуального законодательства и ведомственных нормативных актов. По результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что уволен сотрудник полиции из УВД по Центральному административному округу столицы.

Baza уточняет, что речь идет об обысках по делу о бывших спецназовцах ФСБ, создавших банду. Гриднева проживает в квартире, где раньше жил один из подозреваемых. После ее жалобы в МВД началась проверка.