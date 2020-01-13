Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов на связь

09:45

Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость своих архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") - с 16 января, пишет РИА Новости.

Как отмечает агентство, соответствующие уведомления абонентам были направлены еще в конце 2019 года.

Представители "Мегафон" заявили, что на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами, добавив, что изменения стоимости связи затронут лишь небольшое число клиентов.

В свою очередь в "Вымпелкоме" рассказали, что были вынуждены прибегнуть к данной мере из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры.

Отмечается, что в МТС не прокомментировали возможность повышения тарифов, в Tele2 пока не ответили на запрос представителей агентства.

По оценке аналитического агентства Content Review, операторы сотовой связи в 2020 году неизбежно станут повышать свои тарифы. Это вызвано, в частности, расходами компаний на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете. По прогнозу экспертов, в 2020 году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18%.