]]>
]]>
Главная В России Новости

Путин предложил изменить потребительскую корзину в России

19:18 22.01.2020
Путин
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

На встрече с представителями общественности в липецком городе Усмань Владимир Путин заявил о необходимости внесения изменений в российскую потребительскую корзину.

Президент обратил внимание, что сейчас ее большую часть занимают хлебобулочные изделия, сообщает «Интерфакс».

«А вот овощи, фрукты, особенно их маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру», - заявил президент.

«От нее (потребительской корзины - прим.ред.) будет зависеть, конечно, и прожиточный минимум. А от прожиточного минимума, это в законе уже прописано, высчитывается и МРОТ. Одно зависит от другого», - сказал он.

Напомним, в настоящее время состав продуктов питания в потребительской корзине в целом по стране установлен до 31 декабря текущего года. Предполагается, что после этого будет принят новый закон.

В общероссийской потребительской корзине сейчас упомянуты хлебные продукты (126,5 кг в год для одного трудоспособного гражданина), картофель (100,4 кг), овощи и бахчевые (114,6 кг), свежие фрукты (60 кг), сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар (23,8 кг), мясопродукты (58,6 кг), рыбопродукты (18,5 кг), молоко и молокопродукты в пересчете на молоко (290 кг), 210 яиц, 11 кг масла, а также 4,9 кг прочих продуктов - чая, соли и специй.

При этом стоимость непродовольственных товаров и услуг для РФ в целом «привязана» к цене продовольственной корзины: 50% от ее цены составляют непродовольственные товары и еще 50% - услуги. Каждый регион может устанавливать свои потребительские корзины и соотношения продуктов с товарами и услугами. Так, законом Москвы от 19 июня 2013 года установлено, что услуги составляют не 50, а 127% от стоимости продовольственной корзины.

Темы: Продовольственная безопасность России, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.01.2020, 01:34
Гость: Слесарь Петров, пятый отряд, восьмой барак

Уря, насяльник ИТК РФ обещал больше баланды и чифиря!
23.01.2020, 00:18
Гость: а теперь манипулируют

кручу-верчу
22.01.2020, 23:33
Гость: ABCD

Это и есть тот самый обещанный Путиным "левый разворот", вопреки либеральному лобби, теперь народ может (спасибо Путину лично) рассчитывать не на две пачки макарошек а минимум на три!
Все комментарии (17)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации