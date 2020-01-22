Путин предложил изменить потребительскую корзину в России

19:18

На встрече с представителями общественности в липецком городе Усмань Владимир Путин заявил о необходимости внесения изменений в российскую потребительскую корзину.

Президент обратил внимание, что сейчас ее большую часть занимают хлебобулочные изделия, сообщает «Интерфакс».

«А вот овощи, фрукты, особенно их маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру», - заявил президент.

«От нее (потребительской корзины - прим.ред.) будет зависеть, конечно, и прожиточный минимум. А от прожиточного минимума, это в законе уже прописано, высчитывается и МРОТ. Одно зависит от другого», - сказал он.

Напомним, в настоящее время состав продуктов питания в потребительской корзине в целом по стране установлен до 31 декабря текущего года. Предполагается, что после этого будет принят новый закон.

В общероссийской потребительской корзине сейчас упомянуты хлебные продукты (126,5 кг в год для одного трудоспособного гражданина), картофель (100,4 кг), овощи и бахчевые (114,6 кг), свежие фрукты (60 кг), сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар (23,8 кг), мясопродукты (58,6 кг), рыбопродукты (18,5 кг), молоко и молокопродукты в пересчете на молоко (290 кг), 210 яиц, 11 кг масла, а также 4,9 кг прочих продуктов - чая, соли и специй.

При этом стоимость непродовольственных товаров и услуг для РФ в целом «привязана» к цене продовольственной корзины: 50% от ее цены составляют непродовольственные товары и еще 50% - услуги. Каждый регион может устанавливать свои потребительские корзины и соотношения продуктов с товарами и услугами. Так, законом Москвы от 19 июня 2013 года установлено, что услуги составляют не 50, а 127% от стоимости продовольственной корзины.