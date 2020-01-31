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При взрыве на заводе под Орлом погибли пять человек

12:24 31.01.2020
Фото с сайта 57.mchs.gov.ru
Фото с сайта 57.mchs.gov.ru
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По меньшей мере пять человек погибли и еще трое получили ранения при взрыве, произошедшем на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценск Орловской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника губернатора региона Сергея Лежнева.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в строящемся здании нового цеха завода, сообщили в МЧС. Здание получило повреждения.

Из-под завалов извлекли всех людей, сообщил Лежнев. Пострадавших госпитализировали, добавил он, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда после взрыва на заводе под Орлом.

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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31.01.2020, 18:55
Гость: где сбережение народа?

Происшествия с погибшими в РФ чуть ли не каждый день происходят.Далеко не в каждой африканской стране творится такое.
31.01.2020, 17:42
Гость: личный опыт

ты тоже жил по высшей категории снабжения... в период Олимпиады-80 (маленький коммунизм) тоже был в Москве походу, а критикуешь.
Нехорошо, ненаучно. Стыдно вам, доктор, должно быть.
31.01.2020, 16:50
Гость: личный опыт

что тут непонятно. Это или бывшая номенклатура или околономенклатурные люди,
типо, завмаг, завсклад и пр.
Как вариант жители Москвы, в которой снабжение всегда было по высшему разряду. Вот они и страдают.
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