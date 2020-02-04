Коронавирус бьет по российскому продуктовому рынку и ценам на нем

Тяжелой остается ситуация на Дальнем Востоке, где нехватка огурцов, помидоров, сладкого перца и зелени привела к их подорожанию вдвое

Овощной рынок © KM.RU, Алексей Белкин

Случилось то, чего никто не ожидал – даже при обилии геополитических прогнозов, в которых в последние годы недостатка нет. Вспышка коронавируса в Китае уже начала потихоньку менять мировую экономику и структуру международных отношений.

Первый случай заболевания был зарегистрирован в Китае в декабре 2019 года. А заражение произошло, по мнению ученых, таким образом: жительница города Ухань купила на рынке змею, считающуюся деликатесом, и съела ее на ужин. Змея, переносчик своего, змеиного вируса, была инфицирована другим вирусом, полученным от проглоченной летучей мыши. Два вида вирусов «нашли друг друга» и породили новый.

Таким образом, с известной долей вероятности эпицентром распростиранения доселе неслыханной заразы стал так называемый «мокрый рынок», сообщает КП. Это чисто азиатский феномен. Там продаются кузнечики, сверчки, морские гады, змеи, летучие мыши, прямо тут на прилавке продавцы свежуют туши верблюдов и волков. А затем смывают кровь и требуху прямо на пол.

Свой «мокрый рынок» есть и на юго-востоке Москвы, где можно приобрести для приготовления мадагаскарских тараканов, саранчу и личинок. Продавцы в один голос твердят, что вся живность – местная, а из Китая поставки давно запрещены. Аналогичная ситуация – и на китайском рынке в Люблино, продавцов которого регулярно проверяют, контролируя, в частности, их температуру. Но береженого, как говорится, Бог бережет, поэтому без особой надобности ходить туда жителям Москвы не стоит…

Меры предосторожности, принятые в отношении связей с Китаем, не могут не сказаться на специфике обычного продуктового рынка в России. Причем касается это не только самой еды, но и упаковок, в которую ее заворачивают. «Мы на два месяца приостановили поставки из Китая упаковочного материала для мясных продуктов, - сообщила КП председатель экспертного совета по отраслевому ценообразованию Национального союза мясопереработчиков Татьяна Ларина. - Подчеркну, что инициатива исходила от китайской стороны, они поступили очень корректно - сами предложили эту меру в связи со сложившейся ситуацией угрозы коронавируса. В европейской части России доля китайской пищевой упаковки составляет примерно 10-12%, а за Уралом — до 40%. Будем переключаться на других поставщиков. На российских, а если говорить о продукции, которую в России не производят, это, например, оболочка для сосисок, то на поставщиков из Европы. У них цена на оболочку подороже примерно на 5%, но думаю, на стоимость конечного продукта это не повлияет».

В «Магните» китайских яблок уже не найти, как не сыскать поднебесного имбиря (для гурманов) и чеснока (для непритязательных потребителей) в «Пятерочке» и «Перекрестке». Но, по мнению экспертов, трагедии тут нет, а замена будет равноценной. «У федеральных торговых сетей очень широкая география поставок, - объясняет председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. - И Китай не является основным поставщиком ни по одному направлению. Не проблема заменить китайские фрукты и овощи турецкими, израильскими или африканскими».

А вот Дальнему Востоку придется временно (?) подзатянуть пояса, поскольку его рынок слишком зависим от поставок непосредственных китайских соседей. «Для Амурской области и соседних ей регионов поставки из Китая - самые удобные, - продолжает Карпов. – К тому же там почти нет федеральных сетей, которые легко могут перестроить логистику в случае форс-мажора. Поэтому там, действительно, могут возникнуть сложности с завозом некоторых продуктов и произойти повышение цен».

Увы, повышение цен на продукты на Дальнем Востоке уже наблюдается. Огурцов там почти не осталось, а те, что есть, стоят больше 350 рублей. Меньше стало помидоров, кабачков, баклажанов и перца – они тоже стали дороже, сообщает newsvl.ru. Самые дешевые розовые или красные помидоры из Китая раньше стоили 100-120 рублей за килограмм, сейчас – от 150. Заметно подорожал болгарский перец. Если до этого самый дорогой желтый перец стоил от 120 до 200 рублей за килограмм, сейчас – 350-400.

Между тем в правительстве Приморского края считают, что дефицит овощей вызвали ажиотажным спросом сами потребители. При этом в пресс-службе Минпромторга заявили, что около 50% на рынке края приходится на местные овощи, остальное завозят из других регионов России и Китая, передает Интерфакс. Там также добавили, что на складах запасов овощей из «борщевого набора» хватит на два-три месяца.

В пресс-службе сети магазинов «Реми» пояснили, что заменили часть продуктов из «борщевого набора» приморскими тепличными овощами, но их производство дороже, поэтому и цена выше. Также организуются поставки овощей из Турции.