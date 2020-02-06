Шаман Александр Габышев подал жалобу в суд по правам человека

17:47

Александр Габышев подал в Европейский суд по правам человека жалобу, которая касается задержания шамана и его сторонников 10 декабря 2019 года.

Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на слова адвоката Алексея Прянишникова.

Напомним, в начале декабря прошлого года якутский шаман Александр Габышев возобновил «поход на Москву» с целью «изгнать» Путина из Кремля.

«Задерживали его незаконно, потому что он не был ограничен в свободе передвижения. Была применена избыточная мера воздействия, таким образом, было нарушено право Габышева на личную свободу», - заявил адвокат.

Прянишников добавил, что было нарушено и право Габышева на справедливый суд. «Наказание по статье 19.3 КоАП было применено к Габышеву с целью воздействовать на него, чтобы он изменил свои взгляды», - считает адвокат.

Напомним, Александр Габышев начал свое путешествие летом 2019 года. Дойти до Москвы он планировал к 2021 году, чтобы «изгнать Путина» из Кремля. Габышев считает президента России порождением темных сил, с которыми может справиться только шаман.