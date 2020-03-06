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В Москве ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

08:48 6.03.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Москве в связи с угрозой распространения коронавируса введен режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

Особый режим, по словам градоначальника, введен для городских служб — амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта. Речь идет об усилении профилактического контроля и контроля за гражданами, «прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции».

Оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией переведен на круглосуточный режим работы. Собянину будут ежедневно представлять доклад о ситуации с распространением в столице коронавируса, количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения. Штаб будет работать в таком режиме вплоть до особого распоряжения.

В указе мэра содержится требование для граждан, недавно побывавших в Китае, Южной Корее, Италии, Иране, Франции, Германии и Испании, обеспечить домашнюю самоизоляцию на 14 дней с момента возвращения в Россию — не ходить на работу и учебу и ограничить посещение общественных мест.

Гражданам, побывавшим в других странах, где были зафиксированы случаи коронавируса, указ мэра предписывает сообщить о своем возвращении в РФ и оставить свои контактные данные. При появлении синдромов респираторных заболеваний они должны будут незамедлительно обратиться за врачебной помощью на дому.

Работодателей указ обязывает измерять температуру работникам на рабочих местах, а тех, у кого она окажется повышенной — отстранять от работы. При необходимости также работодатель должен оказывать содействие сотрудникам в обеспечении режима самоизоляции на дому.

При этом в обращении к москвичам на своем сайте Собянин подчеркнул, что в целом ситуация в городе относительно спокойная.

Ранее в Москве ввели ежедневное измерение температуры детей в детских садах и школах города. Также температуру стали выборочно измерять у пассажиров Московского метрополитена. На коронавирус проверяются все больные пневмонией. Для их лечения выделены специализированные корпуса. 

Темы: Коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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06.03.2020, 13:21
Гость: майк

Везде измеряют температуру, наводя на лоб электронную штуковину. У всех 35 градусов. Говорят наверно Вы с улицы. В поликлиннике. Такое измерение наоборот пропустит человека с повышенной температурой.
06.03.2020, 13:17
Гость: иван з.

Ну, я в теме. 15 марта День защиты белька - детёныша гренландского тюленя. И как это связано с коронавирусом?
06.03.2020, 13:04
Гость: Все на борьбу с коронавирусом

Я считаю надо полностью запретить коронавирус, как это сделали в Узбекистане.
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