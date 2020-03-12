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Володин: Не нефть и газ - наше преимущество, наше преимущество - Путин

20:24 12.03.2020
Вячеслав Володин © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Вячеслав Володин. Стоп-кадр из видеотрансляции
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал всех парламентариев вне зависимости от их фракционной принадлежности выступить в защиту депутата Валентины Терешковой, внесшей поправку к Конституции о снятии ограничения с президентских сроков.

"Мы, каждый из нас, независимо от того, какие у кого партбилеты, должны делать все, чтобы эти нападки преодолеть, противостоять им", - сказал Володин в четверг на заседании Госдумы.

Он отметил, что сразу после принятия внесенной Терешковой поправки "началась оголтелая кампания против нее". Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну", пишет "Интерфакс".

Председатель Госдумы призвал делать все, чтобы "защитить правду, защитить то, что делает нашу страну сильнее".

Володин, со ссылкой на открытые источники отметил, что критика поправки идет со стороны западных стран и связана с тем, что "Путин воспринимается другими государствами как человек, эффективно решающий задачи, и как человек способный нашу страну сделать сильнее".

"Сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и угроз, которые в мире существуют, не нефть и газ - наше преимущество. Как видите, и нефть, и газ могут падать в цене, наше преимущество - Путин, и мы его должны защитить", - сказал Володин.

10 марта при рассмотрении во втором чтении законопроекта о поправке к Конституции Терешкова внесла поправку, согласно которой право снова стать кандидатом в президенты могут получить и те, кто ранее занимал или сейчас занимает этот пост.

Поправка была поддержана депутатами и вошла в итоговый текст закона.

Темы: Конституция РФ, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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13.03.2020, 00:42
Гость: !!!

Это не "Степень лизоблюдства"!Это степень защиты "представителей высшей власти" !Это их гарантированные жалованья,это их светлое будущее.Если бы Зюганова и Жириновского не устраивал бы Путин ,если бы они не включали свои корыстные "инстинкты",если бы они думали про народ в России давно была бы другая среда правления отличная от "Умом Россию не понять"
Они все делают короля ,где вторично корыто с покладистым властителем.Они истинные носители власти,остающиеся в какой то мере в тени ,наделяя дежурного короля всей полнотой ответственности и при неблагоприятных обстоятельствах они все в один голос будут кричать ,что король был сумасшедшим и сразу же пытаться переобуться при новом короле ,для его дальнейшего охмурения.
13.03.2020, 00:37
Гость: ABCD

"Как видите, и нефть, и газ могут падать в цене, наше преимущество - Путин, и мы его должны защитить"
Где и когда Россия так согрешить успела, что такое "преимущество" получила..
Цинизм и лицемерие стало у них визитной карточкой как видно.
13.03.2020, 00:14
Гость: 22 го апреля пожалывать на референдум

А те кто не согласен должен объявить бойкот "волеизъявлению",собраться у дверей участков голосования и безжалостно репрессировать тех ,кто осмелится сломать будущее, жизнь их детей в очередной раз. Ну или готовиться ...в рай.
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