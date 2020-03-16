Сотрудник ФСО заплатил 1 млн руб за повышение, но стал жертвой мошенников

11:53

Жертвой мошенников стал сотрудник ФСО, который пожелал быстрого карьерного роста.

Рабочий секретного ведомства захотел ускорить свое повышение при помощи взятки, но доверил деньги не тому человеку, пишет «Первое антикоррупционное СМИ».

Потерпевшим по делу о мошенничестве оказался рядовой инженер ФСО Сергей Шмаков, который давно работал в Федеральной службе охраны, но никак не мог добиться повышения в должности. Как сообщает издание Baza, мужчина пожаловался на свои проблемы старому другу Владимиру Мельничуку, а тот предложил помочь с повышением, но не бесплатно, а за миллион рублей.

Деньги за карьерный рост потерпевший передавал частями. Вскоре он выплатил всю оговоренную сумму, но никаких подвижек по службе не заметил. Тогда Шмаков написал заявление в полицию, где возбудили дело о мошенничестве.

Сейчас следователи постараются выяснить, для кого «старый друг» брал деньги.