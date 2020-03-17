Умер Эдуард Лимонов
Умер российский писатель, политик, основатель партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов.
Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Причину смерти он не называет.
По информации Mash, Лимонов был госпитализирован 15 марта из своей квартиры в центре Москвы, сегодня писателю сделали две операции, но его организм не выдержал нагрузки. Долгое время Лимонов боролся с онкологическим заболеванием.
Эдуарду Лимонову было 77 лет.
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