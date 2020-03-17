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Умер Эдуард Лимонов

20:25 17.03.2020
Эдуард Лимонов © KM.RU, Алексей Белкин
Эдуард Лимонов © KM.RU, Алексей Белкин

Умер российский писатель, политик, основатель  партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов.

Об этом  в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Причину смерти он не называет. 

По информации Mash, Лимонов был госпитализирован 15 марта из своей квартиры в центре Москвы, сегодня писателю сделали две операции, но его организм не выдержал нагрузки. Долгое время Лимонов боролся с онкологическим заболеванием.

Эдуарду Лимонову  было 77 лет.

В новость были внесены дополнения в 23:30

Темы: В России
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Комментарии читателей
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18.03.2020, 00:35
Гость: Бог ему в прислугу.

Уходит тот , кто исполнил свое предназначение. Перемены в Конституции будут тому свидельство.
17.03.2020, 23:36
Гость: Иван Иваныч

В 90-е всегда привозил из Москвы «Лимонку»,»совраску», «день», «дуэль», “коловрат», « русский вестник». Это давало силы, что ельцинизм падет. Никогда не забуду девиз Лимонова « Россия все - остальное ничто» . Мне кажется эта надпись должна быть на президентском штандарте.
Земля ему пухом.
17.03.2020, 23:31
Гость: НХ

В отношении Горбачёва - верно! Иуда прямо признавался, что если не заниматься решением вопроса, то возникают новые, а старый якобы становится не актуальным.
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