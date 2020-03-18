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Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

10:19 18.03.2020
Фото © KM.RU, Илья Шабардин
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В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в России, принято решение о закрытии общеобразовательных учреждений с 23 марта по 12 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.

Отмечается, что после официального окончания каникул, школы организуют дистанционное обучение: учащимся будут выдаваться задания, а их выполнение будет контролироваться учителями.

По словам Кравцова, операторы связи готовы предоставить бесплатный доступ к образовательным ресурсам для дистанционного обучения детей. Также, по его словам, крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный онлайн-доступ к своим учебникам.

Ранее сообщалось, что досрочная сдача Единого госэкзамена будет перенесена на основной период. Кроме того, в минувший понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии столичных общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений допобразования с 21 марта по 12 апреля. 

Однако, если родителям не с кем оставить ребенка, то по запросу будут организованы дежурные группы численностью до 12 человек. У детей будет проводиться измерение температуры тела, помещения школы будут регулярно дезинфицироваться. 

Темы: Коронавирус, Образование в России, Школьное образование в России, Министерство образования и науки РФ
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Комментарии читателей
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18.03.2020, 13:08
Гость: ***

Отпустим детей (это понятно, почему),а потом сразу выйдем с каникул - и бац тебе ВПРы!А темы-то, на минуточку,не пройдены.
18.03.2020, 11:56
Гость: личный опыт

Правильное решение, походу сатанинская пиндосня готовит атаку на Россию специфическим вирусом "заточенным" против славян.
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