Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

10:19

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в России, принято решение о закрытии общеобразовательных учреждений с 23 марта по 12 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.

Отмечается, что после официального окончания каникул, школы организуют дистанционное обучение: учащимся будут выдаваться задания, а их выполнение будет контролироваться учителями.

По словам Кравцова, операторы связи готовы предоставить бесплатный доступ к образовательным ресурсам для дистанционного обучения детей. Также, по его словам, крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный онлайн-доступ к своим учебникам.

Ранее сообщалось, что досрочная сдача Единого госэкзамена будет перенесена на основной период. Кроме того, в минувший понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии столичных общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений допобразования с 21 марта по 12 апреля.

Однако, если родителям не с кем оставить ребенка, то по запросу будут организованы дежурные группы численностью до 12 человек. У детей будет проводиться измерение температуры тела, помещения школы будут регулярно дезинфицироваться.