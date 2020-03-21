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Ставропольский инфекционист скрыла поездку в Испанию и заразила людей

12:52 21.03.2020
Фото: КП

Против главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы за нарушение режима самоизоляции.

Как выяснилось, Санникова с 6 по 9 марта находилась в Мадриде. В этот период Испания уже была признана страной с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Вернувшись домой, врач не стала соблюдать положенный двухнедельный режим самоизоляции и уже на следующий день, 10 марта, вышла на работу, никого о своей поездке не оповестив.

Неделю она вела заседания на кафедре в Ставропольском медуниверситете и проводила занятия у студентов, совещания с эпидемиологами больниц региона, консультировала пациентов, пишет КП. В контакте с ней, по предварительным оценкам, находилось около 1 тысячи человек. 

17 марта Санникова почувствовала недомогание и обратилась за медицинской помощью. У нее было диагностировано двухстороннее воспаление легких. Тогда пациентке и пришлось признаться, что она посещала Испанию. Экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат.

В результате проверки всех, кто с ней контактировал, у 11 человек тесты также показали наличие вируса в организме. Более 20 студентов и сотрудников кафедры ушли на самоизоляцию, проверки продолжаются.

Сама Санникова сейчас находится в изолированном боксе. Свою вину она признала. «Я виновата», - сказала она изданию «Подъём» в ответ на просьбу прокомментировать обвинения в её адрес. На вопрос о своём состоянии врач ответила: «Мне плохо».

Темы: Коронавирус, Ставропольский край
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.03.2020, 17:19
Гость: Ха!

Теперь в лагерной больничке работать будет. Санитаркой.
21.03.2020, 16:43
Гость: Время Ч.

С 9 марта по 17 вполне достаточно, организмы у всех разные, а если считать с 6 марта, то тем более.
21.03.2020, 15:36
Гость: Инкубационный период - две недели

Что-то рановато проявилось...
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