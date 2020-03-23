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Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на июнь

10:21 23.03.2020
Конституция
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До 25 марта 2020 года должно быть принято окончательное решение по вопросу переноса даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

По информации «Ведомостей», политическое решение уже принято, но новая дата голосования пока не определена.

Причиной переноса называется ситуация с коронавирусом.

По мнению одного из собеседников издания, на апрель может прийтись пик эпидемии, после чего она пойдет на спад. При этом отмечается, что голосование по поправкам вряд ли будет совмещено с сентябрьским единым днем голосования.

Еще один собеседник отметил, что выбор новой даты зависит также от Единого госэкзамена, который проводится в июне (именно в школах располагаются многие избирательные участки, поэтому голосование возможно после окончания ЕГЭ).

Темы: Конституция РФ, Коронавирус
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Комментарии читателей
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23.03.2020, 16:33
Гость: Евгений В

Правильно, перенесем. Время понятие очень даже относительное, до июня для кого то миг, а для нас может быть очень и очень долгим. Надо продержаться.
А там "или шах или ишак".
23.03.2020, 16:06
Гость: Иван Иваныч

Отсрочка именно то, чего добивались либералы. Но все равно им для реванша и консолидации нужен как минимум год. Так что по любому обломаются.
23.03.2020, 15:40
Гость: У

тебя документы есть про 125%? А как же Крым от вас ушел, если референдум липовый? Можешь на луну повыть, локти покусать. Крым к вам не вернется.
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