Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на июнь

10:21

До 25 марта 2020 года должно быть принято окончательное решение по вопросу переноса даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

По информации «Ведомостей», политическое решение уже принято, но новая дата голосования пока не определена.

Причиной переноса называется ситуация с коронавирусом.

По мнению одного из собеседников издания, на апрель может прийтись пик эпидемии, после чего она пойдет на спад. При этом отмечается, что голосование по поправкам вряд ли будет совмещено с сентябрьским единым днем голосования.

Еще один собеседник отметил, что выбор новой даты зависит также от Единого госэкзамена, который проводится в июне (именно в школах располагаются многие избирательные участки, поэтому голосование возможно после окончания ЕГЭ).