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«Почта России» начнет доставлять пенсии и пособия на дом

14:19 1.04.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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«Почта России» в апреле на фоне распространения коронавируса будет доставлять на дом пенсии и пособия россиян. Около 8% пенсионеров получали свои выплаты лично в отделениях связи, пояснили в компании.

«Почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Почты России».

В том числе россияне могут оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента почтовых отделений, а также на оплату коммунальных услуг. Получить и оплатить товары можно через почтальонов, у которых будет мобильный кассовый терминал.

Согласно последним данным, в Москве за прошедшие сутки выявлено 267 новых случаев заражения COVID-19. Всего в столице число инфицированных достигло 1880. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, из них почти половина моложе 45 лет.

Темы: Коронавирус, Почта в России, «Почта России»
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Комментарии читателей
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01.04.2020, 19:36
Гость: Сердечник

цена вопроса кто согласится носить деньги, многие откаываются
01.04.2020, 17:17
Гость: ни колай

у нас 100 рублей за доставку просят, думаю поднимут еще
01.04.2020, 16:12
Гость: Евгений В

Деньги, переходя из рук в руки, сразу на корню убивают систему мер против распространения инфекционных заболеваний и становятся их значимым источником.
Правительству надо давно серьезно поработать над проблемой отказа от наличных расчетов. Желательно полностью отказаться от них. В принципе, общество готово к этому. Кроме того, это даст значительную экономию и сокращение уровня преступности.
Против могут быть преступники всех мастей, которых во властных органах расплодилось немерено. Вот зараза, так зараза...
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