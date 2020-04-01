«Почта России» начнет доставлять пенсии и пособия на дом

14:19

«Почта России» в апреле на фоне распространения коронавируса будет доставлять на дом пенсии и пособия россиян. Около 8% пенсионеров получали свои выплаты лично в отделениях связи, пояснили в компании.

«Почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Почты России».

В том числе россияне могут оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента почтовых отделений, а также на оплату коммунальных услуг. Получить и оплатить товары можно через почтальонов, у которых будет мобильный кассовый терминал.

Согласно последним данным, в Москве за прошедшие сутки выявлено 267 новых случаев заражения COVID-19. Всего в столице число инфицированных достигло 1880. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, из них почти половина моложе 45 лет.