Социальные пенсии, выплаты безработным, штраф за выход из дома: что поменяется в апреле

Из-за пандемии COVID-19 мир меняется на глазах, и происходит это лавинообразно

Приходится жить сегодняшним днем, потому что распланировать свою жизнь хотя бы на ближайшую неделю стало невозможно. Поэтому традиционная тема «что изменится с начала месяца» теперь подается с известной долей условности. К тому же многие нововведения имеют вынужденную меру и связаны все с тем же самым коронавирусом

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Пособия по безработице

Итак, начнем как раз с экстренных мер. В связи с пандемией COVID-19 и вызванным им карантином власти продлят все социальные пособия и льготы, безо всяких бюрократических проволочек, сообщает «Царьград». По инициативе Владимира Путина, пособие по безработице существенно увеличат – с 8000 до 12 130 рублей, москвичи же смогут рассчитывать на целых 19,5 тысячи. Эти выплаты люди будут получать с 1 апреля по 30 сентября.

Штрафы за несанкционированный выход из дома

Из плохих новостей: очень жёсткие меры предпримут по отношению к тем, кто осмелится выходить из дома в условиях принудительной самоизоляции без весомого повода. Позволено покидать помещение только ради походов в ближайший продуктовый магазин, выноса мусора и выгула собак. Все остальные «вылазки» без специальных разрешений будут облагаться штрафами. Информация о взысканиях постоянно меняется, но уже ясно, что речь идет о десятках и даже сотнях тысячах рублей.

Поддержка бизнеса

Не прошла даром и недавняя встреча Владимира Путина с предпринимателями, которые пожаловались президенту, как они буквально барахтаются из последних сил в условиях тотальной самоизоляции граждан. Теперь для бизнеса тоже предусмотрены меры поддержки: так, владельцы малого и среднего бизнеса получат отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС, на полгода. А микропредприятия помимо этого получат ещё и отсрочку по страховым взносам.

Детские социальные пайки

В условиях пандемии государство поддерживает и детей. Те семьи, которым положены льготы, уже получили первые продуктовые наборы на своих чад-школьников. Содержимое пайков вселяет надежду: крупы, консервы – то есть все то, что необходимо для выживания в экстремальной ситуации, когда и в ближайший супермаркет-то лишний раз не выберешься.

Каждому ребенку – по 5 тысяч

Маткапитал теперь можно будет получить даже без заявления. Отныне ПФР будет оформлять сертификаты на получение средств, опираясь на сведения загсов. Данные об оформлении сертификата будут доступны в информационной системе ПФР, а также их отправят в личный кабинет матери на Госуслугах или на сайте Пенсионного фонда. Для приёмных родителей порядок получения маткапитала останется таким же, как и прежде.

Поимо этого, согласно указу Путина, с 1 апреля все семьи, имеющие право на материнский капитал, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка возрастом до трёх лет. Данная мера призвана поддержать семьи в связи с коронавирусом и порождённым им кризисом.

Безопасность детей в парках и летних лагерях

Парки пока закрыты из-за карантина, но о безопасности детей на аттракционах в весенне-летней период власти уже начали проявлять заботу. С 9 апреля все аттракционы, в том числе временные, в обязательном порядке должны будут регистрироваться в органах гостехнадзора до ввода в эксплуатацию. Теперь на каждой карусели, батуте или американских горках при входе будет размещён государственный регистрационный знак.

А 30 апреля истекает срок, в течение которого организации отдыха и оздоровления детей должны предоставить сведения для включения их в специальный реестр. Этот реестр должен помочь родителям правильно организовать детский досуг, чтобы потом не переживать, что в летнем лагере ребёнка побьёт воспитатель или, например, укусит крыса.

Рекордное повышение социальных пенсий

Власти проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля на 6,1%. Это ежегодная мера, с коронавирусом она никак не связана, утверждает КП. Напомним, социальные (государственные) пенсии платят тем, кто не заработал обычную страховую пенсию — не хватило нужного трудового стажа или пенсионных баллов. Также соцпенсии получают инвалиды 1, 2, 3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца.

В среднем после индексации размер социальной пенсии составит 9,85 тыс. руб. Для детей-инвалидов — 14,5 тыс. руб. Кроме того, индексируются пенсии участников Великой Отечественной войны, блокадников, чернобыльцев и ряда других льготников.

Предполагается, что повышенную пенсию в апреле получат более 3 млн граждан. Расходы на индексацию в 2020 году составят 21,7 млрд рублей (2,41 млрд в месяц). Решение премьера Мишустина — самая большая индексация пенсионных выплат. Размер индексации в 2018 году составил 2,9%, а в 2019 году — 2%.

Снижение комиссии с банковских переводов

В течение трёх месяцев с 1 апреля по 1 июля нам не придётся платить комиссию за переводы с карты на карту размером до 100 тысяч рублей. В этот период Центробанк не будет взимать с банков обязательную комиссию за переводы, и этот вопрос будет оставлен на их усмотрение. Мера касается переводов в системе быстрых платежей (СБП). Эта система позволяет переводить деньги по номеру телефона, даже если отправитель и получатель имеют счета в разных банках. На данный момент к СБП подключено более 50 банков и платёжных сервисов.

Упрощение получения ипотеки

С 1 апреля Центробанк снизит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Отныне получить ипотеку будет проще: например, если у вас уже есть незакрытые кредиты, по которым вы в данный момент платите, раньше вам могли отказать в выдаче ипотеки, теперь же шансы на её получение в этом случае увеличиваются.