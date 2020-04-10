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В Москве с 13 апреля вводят пропускной режим

20:11 10.04.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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Властями Москвы принято решение об ужесточении ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Одной из новых мер станет введение системы спецпропусков с 13 апреля.

«Пропускной режим передвижения по городу — это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно, когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения», — цитирует мэра Москвы Сергея Собянина РБК.

По его словам, на первом этапе будет введено ограничение для поездок на работу. На втором — для поездок в других целях. В случае необходимости введения третьего этапа, он затронет передвижение внутри района.

«Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений», — отметил мэр.

Темы: Коронавирус, Москва
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Комментарии читателей
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11.04.2020, 00:42
Гость: Нет.

Этого уже слишком много для Москвы при менее чем 10к заболевших. В маске сами ходите, бестолковая вещь разве что чуть мешает разносить, в остальном бестолковое-не нужно, которое еще и мешает.
И посмотрим как долго эта чушь продлится, трудно представить что миллионы человек будут сидеть дома больше месяца, ибо чушь это и глупость. Из серии убить себя чтобы не умереть.
11.04.2020, 00:38
Гость: Злой проктор

А Вы какой язык понимаете? Что всем рассказали про смертельный ужасный вирус и все должны ни ни сидеть дома и никуда не выходить? А меж тем проверенных данных по ужастности данного вируса крайне мало. Поэтому, не понимаете ситуацию - не ограничивайте людей в свободах и правах!
11.04.2020, 00:26
Гость: Да

Место жительства или или место регистрации..
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