Шестнадцать человек погибли в результате стрельбы в Канаде

08:00

Шестнадцать человек стали жертвами стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, сообщает CBC News со ссылкой на комиссара полиции.

Инцидент произошел поздним вечером в субботу (в воскресенье по московскому времени) в небольшом канадском городе Портапик. 51-летний Габриэл Уортман открыл стрельбу по людям в городе, затем он скрылся на машине.

Полиция вела погоню за преступником примерно 12 часов, операция закончилась утром в воскресенье близ Галифакса, стрелок был убит в ходе задержания.

Отмечается, что Уортман был одет в форму, похожую на полицейскую, однако сотрудником правоохранительных органов он не был. Мотивы поступка пока не известны.

Несколько тел были найдены внутри и снаружи одного дома в Портапике. Среди погибших - служащая полиции, еще один полицейский ранен. Несколько домов в этом районе также были подожжены.

По словам комиссара полиции Бренды Лаки, правоохранители не рассматривают инцидент как акт терраризма.