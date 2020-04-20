]]>
]]>
Главная В России Новости

Шестнадцать человек погибли в результате стрельбы в Канаде

08:00 20.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Шестнадцать человек стали жертвами стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, сообщает CBC News со ссылкой на комиссара полиции.

Инцидент произошел поздним вечером в субботу (в воскресенье по московскому времени) в небольшом канадском городе Портапик. 51-летний Габриэл Уортман открыл стрельбу по людям в городе, затем он скрылся на машине.

Полиция вела погоню за преступником примерно 12 часов, операция закончилась утром в воскресенье близ Галифакса, стрелок был убит в ходе задержания.

Отмечается, что Уортман был одет в форму, похожую на полицейскую, однако сотрудником правоохранительных органов он не был. Мотивы поступка пока не известны.

Несколько тел были найдены внутри и снаружи одного дома в Портапике. Среди погибших - служащая полиции, еще один полицейский ранен. Несколько домов в этом районе также были подожжены.

По словам комиссара полиции Бренды Лаки, правоохранители не рассматривают инцидент как акт терраризма. 

Темы: Канада, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.04.2020, 09:44
Гость: мир несовершенен

Ну теперь Канада замерзнет?Развалится?Или так им и надо,фашистам заморским ?Своих "стрелков" вовремя обезвреживайте!Они теперь и на шум соседей начинают реагировать.
20.04.2020, 09:39
Гость: Макар

Ещё одного довели до стрельбы? Или почему?
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации