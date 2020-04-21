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Скабеева заявила об эффективности запугивания людей коронавирусом

19:14 21.04.2020
Ольга Скабеева. Стоп-кадр из видео

Телеведущая Ольга Скабеева заявила о необходимости рассказывать страшилки про коронавирус, чтобы заставить граждан России строже соблюдать режим самоизоляции и сократить вероятность распространения инфекции.

"Мы пришли к выводу: чем больше мы рассказываем про статистику не положительную, а отрицательную, чем больше мы запугиваем людей, чем больше мы их стращаем, тем качественнее они сидят дома и, как следствие, не заболевают", — сказала она в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".

Такой вывод она сделала, пронализировав статистику заразившихся за минувшие восресенье и понедельник. Их количество составило 6 060 и 4 268 человек соответственно.

Скабеева связала факт снижения числа инфицированных коронавирусом с желанием граждан соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома в связи с боязнью новой инфекции.

Темы: Коронавирус, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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22.04.2020, 01:03
Гость: а

Сейчас других нет.
22.04.2020, 01:01
Гость: гость

Какие результаты даст проводимая операция "Дети подземелья" посмотрим.
22.04.2020, 00:12
Гость: у мадам мания величия

Такой вывод она сделала, пронализировав статистику заразившихся за минувшие восресенье и понедельник. Их количество составило 6 060 и 4 268 человек соответственно.

Скабеева связала факт снижения числа инфицированных коронавирусом с желанием граждан соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома в связи с боязнью новой инфекции.
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