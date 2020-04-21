Скабеева заявила об эффективности запугивания людей коронавирусом

19:14

Телеведущая Ольга Скабеева заявила о необходимости рассказывать страшилки про коронавирус, чтобы заставить граждан России строже соблюдать режим самоизоляции и сократить вероятность распространения инфекции.

"Мы пришли к выводу: чем больше мы рассказываем про статистику не положительную, а отрицательную, чем больше мы запугиваем людей, чем больше мы их стращаем, тем качественнее они сидят дома и, как следствие, не заболевают", — сказала она в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".

Такой вывод она сделала, пронализировав статистику заразившихся за минувшие восресенье и понедельник. Их количество составило 6 060 и 4 268 человек соответственно.

Скабеева связала факт снижения числа инфицированных коронавирусом с желанием граждан соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома в связи с боязнью новой инфекции.