В Тюменской области предотвратили массовое убийство в учебном заведении

10:22

Жителя Тюменской области 2001 года рождения задержали за подготовку вооруженного нападения на учебное заведение региона, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным регионального управления СК, 18-летний житель Тюменского района планировал в апреле совершить вооруженное нападение на школу.

У молодого человека изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Как заявили в ЦОС ФСБ, показания задержанного и свидетелей подтверждают, что он собирался совершить преступление.

В отношении него возбужденно дело по части 1 статьи 30, пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 (приготовление к убийству двух и более человек общеопасным способом) УК РФ. Решается вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения.