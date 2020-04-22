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В Тюменской области предотвратили массовое убийство в учебном заведении

10:22 22.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Жителя Тюменской области 2001 года рождения задержали за подготовку вооруженного нападения на учебное заведение региона, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным регионального управления СК, 18-летний житель Тюменского района планировал в апреле совершить вооруженное нападение на школу.

У молодого человека изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Как заявили в ЦОС ФСБ, показания задержанного и свидетелей подтверждают, что он собирался совершить преступление.

В отношении него возбужденно дело по части 1 статьи 30, пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 (приготовление к убийству двух и более человек общеопасным способом) УК РФ. Решается вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения.

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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22.04.2020, 19:55
Гость: stalker

Интересно о каком вооруженном нападении на учебное заведение идет речь, если практически все они закрыты, а учащиеся переведены на дистанционное обучение ?
22.04.2020, 17:23
Гость: добрячку

А вариант с с недобросовестными следователями-карьеристами не рассматриваете?
С Голуяновым тоже было много таких добрых пожеланий, а в итоге оказалось коллективное преступление правоохранителей.
Именно при поддержке таких доброжелателей, как Вы, страна все глубже вязнет в ментовском произволе. Считает себя застрахованным от него?
22.04.2020, 17:16
Гость: Итак, что имеем?

"ружье с патронами, два охотничьих ножа": если не зарегистрированы, то это достаточно серьезное преступление - "незаконное хранение оружия и боеприпасов". И это всё! Потому, что владение аммиачной селитрой и средствами связи никак закон не нарушает. Селитра продается в любом магазине для садоводов килограммовыми и более упаковками без всяких документов, а под средствами связи тут наверняка понимается смартфон. Но даже если это радиостанция, то и их огромный выбор в магазинах радиотоваров. Есть запрещенные для любителей радиодиапазоны, работа в которых является нарушением закона (является помехой для профессиональных систем) и наказывается штрафом. Но это опять же не терроризм - разумеется, если это не умышленное радиоподавление, скажем, навигационных систем.
Что там дальше? "интернет-инструкция по изготовлению самодельных взрывных устройств" - полно таких на Ю-тубе от разных самоделкиных, и что? Это дело Роскомнадзора блокировать распространение таких материалов в российском сегменте сети, а какие претензии могут быть к читателю/пользователю, если он их лишь хранит, но не распространяет?
А дальше самое интересное - "показания задержанного и свидетелей". Ну, надо быть совершенным дебилом, чтобы при таком раскладе дать такие показания на себя. Или испытывать совершенно невыносимую боль, что выглядит намного более правдоподобно (Признание - царица доказательств, знакомо, верно?)
Свидетели? Чего? Пара пакетиков дури, найденных в курточке едва знакомого - и свидетель готов.
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