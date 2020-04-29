]]>
]]>
Главная В России Новости

Листовой чай Lipton и Brooke Bond покинут Россию

11:26 29.04.2020
Материалы по теме:

Крупнейший мировой производитель чая Unilever объявил о прекращении продаж листового чая брендов Lipton и Brooke Bond в России, пишет РБК.

В российском офисе Unilever отметили, что компания приняла решение оставить данные бренды в продаже только в форме чайных пакетиков.

Таким образом, листовой чай данного производителя можно будет купить только под премиальным брендом Sir Thomas Lipton и маркой Saito. Отмечается, что в России Lipton и Sir Thomas Lipton позиционируются как два различных бренда.

Как пишет издание, листовой чай Lipton Yellow Label и Brooke Bond уже не представлен в ассортименте интернет-магазинов, а так же и в ряде магазинов розничной торговли. 

Причины, по которым Unilever приняли данное решение, не называются.

Согласно аналитическим подсчетам, Lipton является самым известным чайным брендом в России, далее следуют Ahmad и Greenfield. Отмечается, что большинство россиян предпочитают пакетированный чай (72% всех продаж). При этом продажи листового чая ежегодно падают.

Темы: Бренды и торговые марки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.04.2020, 18:45
Гость: Она

теперь по дальневосточным крабам страдает. На пару с тувинской мамашей.
29.04.2020, 17:53
Гость: Старик

Краснодарский был лучшим чаем в СССР. Еще в конце 60-х, в свою студенческую пору мы по часу выстаивали в очереди, что бы купить пачку.Выбрасывали в продажу его редко, а ловили мы его в Москве в магаине на ул. Кирова, что напротив Почтамта. Но что об этом может знать какое-то Юляша, родившееся при алкаше.
29.04.2020, 17:49
Гость: blog2038,.

Навеяло.
.
В советское время в Гудаутах была чайная фабрика.
Мне как-то друзья прислали пакет "грузинского" чая который изготавливался там для всей страны.
.
Разница между тем чаем и "тем же" чаем из гастронома была настолько огромна ... - листик к листику, горошинка к горошинке, просто как на подбор и вкус ...
Все комментарии (21)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации