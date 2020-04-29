Листовой чай Lipton и Brooke Bond покинут Россию

11:26

Крупнейший мировой производитель чая Unilever объявил о прекращении продаж листового чая брендов Lipton и Brooke Bond в России, пишет РБК.

В российском офисе Unilever отметили, что компания приняла решение оставить данные бренды в продаже только в форме чайных пакетиков.

Таким образом, листовой чай данного производителя можно будет купить только под премиальным брендом Sir Thomas Lipton и маркой Saito. Отмечается, что в России Lipton и Sir Thomas Lipton позиционируются как два различных бренда.

Как пишет издание, листовой чай Lipton Yellow Label и Brooke Bond уже не представлен в ассортименте интернет-магазинов, а так же и в ряде магазинов розничной торговли.

Причины, по которым Unilever приняли данное решение, не называются.

Согласно аналитическим подсчетам, Lipton является самым известным чайным брендом в России, далее следуют Ahmad и Greenfield. Отмечается, что большинство россиян предпочитают пакетированный чай (72% всех продаж). При этом продажи листового чая ежегодно падают.