СК просит согласия на возбуждение дел в отношении семи судей

13:03

Высшая квалификационная коллегия судей 27 мая рассмотрит представления председателя Следственного комитета РФ Александра Быстрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении семи судей, в том числе в отставке, сообщается на сайте коллегии.

Речь идет о действующей судье Римме Шатовкиной (Новосибирская область), судьям в отставке Геннадию Петрухову (Оренбургская область), Светлане Самгиной (Нагатинский суд Москвы), Александру Сычеву (Смоленская область), Станиславу Крупину (Московская область), Светлане Мартыновой (Ростовская область), Евгению Капустину (Воронежская область).

По российскому законодательству, судьи, даже покинув должность, остаются спецсубъектами, на привлечение их в качестве обвиняемых необходимо разрешение квалификационной коллегии.

"Рассмотрение представления председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ, состоится 27 мая", - говорится в сообщении.

В этот же день будут рассмотрены аналогичные представления в отношении еще шести судей.