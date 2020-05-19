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СК просит согласия на возбуждение дел в отношении семи судей

13:03 19.05.2020
Александр Бастрыкин
Фото © KM.RU, Алексей Белкин
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Высшая квалификационная коллегия судей 27 мая рассмотрит представления председателя Следственного комитета РФ Александра Быстрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении семи судей, в том числе в отставке, сообщается на сайте коллегии. 

Речь идет о действующей судье Римме Шатовкиной (Новосибирская область), судьям в отставке Геннадию Петрухову (Оренбургская область), Светлане Самгиной (Нагатинский суд Москвы), Александру Сычеву (Смоленская область), Станиславу Крупину (Московская область), Светлане Мартыновой (Ростовская область), Евгению Капустину (Воронежская область).

По российскому законодательству, судьи, даже покинув должность, остаются спецсубъектами, на привлечение их в качестве обвиняемых необходимо разрешение квалификационной коллегии.

"Рассмотрение представления председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ, состоится 27 мая", - говорится в сообщении.

В этот же день будут рассмотрены аналогичные представления в отношении еще шести судей.

Темы: Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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19.05.2020, 22:39
Гость: В бизнесе друзей нет, только партнеры!

Даже когда дружат "семьями".
19.05.2020, 15:52
Гость: гость

Бастрыкин и СК это наша честь и совесть в отличии от Прокуратуры прежних лет. На СК одна надежда. Хотя сейчас Прокуратуру тоже по- моему достойный возглавил. Есть надежда.
19.05.2020, 15:29
Гость: Бастрыкин

забыл, как сам дружил с арашуковыми?
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