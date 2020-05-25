Полковник ФСО отправлен под арест по обвинению в хищении 50 млн рублей

19:02

Полковник Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Ширенов по решению суда был отправлен под арест. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ширенова задержали в рамках расследования махинаций при исполнении контрактов на поставку ФСО маршрутизаторов Juniper и расходных материалов, проводимого ФСБ и Следственным комитетом.

По данным следствия, действия мошенников привели к увеличению стоимости закупленных товаров на 30 процентов. Также следователи проверяют и другие эпизоды, где фигурируют неустановленные должностные лица управления военно-технического снабжения ФСО.

Как сообщает «Коммерсантъ», отдел Ширенова заключил с ФГУП СВЭКО контракты на поставку компьютеров, оргтехники, а также расходных материалов на сумму более 1,5 млрд рублей. По версии следствия, Ширенов вступил в сговор с начальником отдела комплексных закупок ФГУП СВЭКО Михаилом Третьяковым и Алексеем Чернецких, генеральным директором ООО «Парамитек» (занимается оптовой продажей офисной техникой и оборудованием).

По версии следствия, именно Ширенов организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов, картриджей и других расходных материалов таким образом, что Чернецких стал единственным поставщиком. В результате заключенных по завышенной цене четырех контрактов было похищено 48 млн рублей.