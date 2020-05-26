Оспорить нарушение самоизоляции можно будет по видеосвязи

21:28

Москвичи в ближайшее время смогут принимать участие в рассмотрении собственных жалоб за нарушение режима самоизоляции по средствам видеосвязи.

Об этом в в эфире телеканала «Россия-24» сообщил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков, который заявил, что для этого на официальном сайте мэра столицы появится раздел, через который можно будет поучаствовать в рассмотрении.

«Те жалобы, которые достаточно понятны, - если вы находились в медучреждении или гражданин ездил в КТ-центр и у него есть подтверждение, - достаточно оперативно будут рассмотрены и аннулированы», - сказал Данчиков.