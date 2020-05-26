]]>
]]>
Главная В России Новости

Оспорить нарушение самоизоляции можно будет по видеосвязи

21:28 26.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Москвичи в ближайшее время смогут принимать участие в рассмотрении собственных жалоб за нарушение режима самоизоляции по средствам видеосвязи.

Об этом в в эфире телеканала «Россия-24» сообщил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков, который заявил, что для этого на официальном сайте мэра столицы появится раздел, через который можно будет поучаствовать в рассмотрении.

«Те жалобы, которые достаточно понятны, - если вы находились в медучреждении или гражданин ездил в КТ-центр и у него есть подтверждение, - достаточно оперативно будут рассмотрены и аннулированы», - сказал Данчиков.

Темы: Коронавирус, Москва
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации