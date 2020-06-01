Авиакомпании стали отменять рейсы на черноморские курорты

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Спрос на перелеты восстанавливается слишком медленно, поэтому российские перевозчики вынуждены переносить и сокращать полеты на черноморские направления. Об этом пишут «Ведомости».

Как отмечает издание, крупный чартерный перевозчик Azur Air отложил начало полетов. В прошлом месяце авиакомпания сообщала о старте пассажирских перевозок 1 июня. Перевозчик намеревался открыть регулярные рейсы в Сочи из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Уфы. Тогда же было сделано объявление, что билеты на эти рейсы уже поступили в продажу.

Однако возобновление перелетов пришлось отложить. Так, из столицы в Сочи Azur Air начнет полеты только 15 июня и будет выполнять по одному рейсу ежедневно, из остальных городов – с 17 или 18 июня по два раза в неделю.

Авиакомпания Nordwind выполнит рейс Москва–Сочи только 3 июня. В Сочи у компании намечены три рейса из столицы. Перелеты на курорт станут ежедневными только со второй недели, а с 15 июня продажи ведутся на два ежедневных рейса. В то же время рейсы в Анапу и Геленджик из Москвы, Петербурга и нескольких других городов Nordwind начнет только с 15 июня.

«Аэрофлот» тоже значительно сократил число полетов в Краснодарский край, пишут «Ведомости». 1 июня у перевозчика из Москвы в Сочи запланировано пять рейсов, в последующие дни по 3-4 рейса. Хотя еще в середине мая продажи велись на 10 ежедневных рейсов в июне. В Геленджик будет отправляться один рейс из трех. Остальные рейсы сокращены из-за нехватки спроса, пояснил собеседник газеты.

