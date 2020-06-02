Минобороны объявило о начале испытаний российской вакцины от коронавируса

10:24

Министерство обороны объявило о старте клинических испытаний российской вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, пишет "Интерфакс".

В испытаниях примут участие 50 добровольцев военнослужащих, в том числе пять женщин. Все добровольцы прошли обследование и тестирование.

Отмечается, что испытания пройдут на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института ведомства. Ранее там изучали вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома MERS и тестировали универсальную вакцину от гриппа.

Предполагаетсся, что первая группа добровольцев прибудет на базу уже 3 июня.

Разработкой вакциной занимался Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава (НИЦЭМ) совместно со специалистами 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны.

Ранее сообщалось, что над созданием вакцины от COVID-19 работают семь российских научных институтов. В настоящий момент шесть вакцин от коронавируса тестируются в новосибирском ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, две вакцины разрабатывает компания "Биокард" и еще одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Кроме того, разработкой вакцины занимаются ФМБА и РАН.