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Минобороны объявило о начале испытаний российской вакцины от коронавируса

10:24 2.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Министерство обороны объявило о старте клинических испытаний российской вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, пишет "Интерфакс".

В испытаниях примут участие 50 добровольцев военнослужащих, в том числе пять женщин. Все добровольцы прошли обследование и тестирование.

Отмечается, что испытания пройдут на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института ведомства. Ранее там изучали вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома MERS и тестировали универсальную вакцину от гриппа. 

Предполагаетсся, что первая группа добровольцев прибудет на базу уже 3 июня.

Разработкой вакциной занимался Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава (НИЦЭМ) совместно со специалистами 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны.

Ранее сообщалось, что над созданием вакцины от COVID-19 работают семь российских научных институтов. В настоящий момент шесть вакцин от коронавируса тестируются в новосибирском ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, две вакцины разрабатывает компания "Биокард" и еще одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Кроме того, разработкой вакцины занимаются ФМБА и РАН.

Темы: Коронавирус, Борьба с эпидемиями и инфекциями в России, Вакцинация, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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02.06.2020, 15:34
Гость: однозначно

конечно,с ядерным двигателем!
02.06.2020, 15:32
Гость: однозначно

Справедливое предложение!Но есть побочный эффект,может пропасть страсть к наживе,вранью и воровству!И где они будут трудиться ,после потери профессиональных свойств?
02.06.2020, 13:56
Гость: Петров

Химеру продолжают раскручивать на всех уровнях.
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