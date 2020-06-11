Мэрия Москвы раздаст «миллион призов» за участие в голосовании по поправкам

15:24

Жители Москвы, которые примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию, смогут участвовать в розыгрыше 2 миллионов сертификатов на оплату парковки, различных товаров и услуг. Сертификаты также можно будет использовать для получения скидок в кафе и ресторанах.

По информации ТАСС, программа начнется в Москве на платформе «Активный гражданин» 25 июня и завершится 31 декабря.

«Правила участия в акции: каждый, кто придет на электронные или обычные избирательные участки и проголосует, получит специальный код, среди которых и будет розыгрыш. И после этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться на привычном для огромного количества москвичей портале "Активный гражданин"», - рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Номинал сертификатов составит от 400 до 4000 рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные совладельца холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексея Васильчука. При этом отмечается, что использованные средства город будет компенсировать компаниям через банк-партнер. Какой именно банк выступит партнером, пока не известно.