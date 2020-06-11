]]>
]]>
Главная В России Новости

Мэрия Москвы раздаст «миллион призов» за участие в голосовании по поправкам

15:24 11.06.2020
Конституция
Коллаж © KM.RU
Материалы по теме:

Жители Москвы, которые примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию, смогут участвовать в розыгрыше 2 миллионов сертификатов на оплату парковки, различных товаров и услуг. Сертификаты также можно будет использовать для получения скидок в кафе и ресторанах.

По информации ТАСС, программа начнется в Москве на платформе «Активный гражданин» 25 июня и завершится 31 декабря. 

«Правила участия в акции: каждый, кто придет на электронные или обычные избирательные участки и проголосует, получит специальный код, среди которых и будет розыгрыш. И после этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться на привычном для огромного количества москвичей портале "Активный гражданин"», - рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. 

Номинал сертификатов составит от 400 до 4000 рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные совладельца холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексея Васильчука. При этом отмечается, что использованные средства город будет компенсировать компаниям через банк-партнер. Какой именно банк выступит партнером, пока не известно.

Темы: Конституция РФ, Москва
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.06.2020, 23:53
Гость: вот же

Не будьте наивным.
Какие надо протоколы уже составлены.
11.06.2020, 23:49
Гость: Зоя

Ха-ха-ха!
Ещё одно противозаконное деяние власти.
Лично я ни в коем случае не пойду в это гнусное шапито.
11.06.2020, 21:18
Гость: Ходынка

Начало гуляния было назначено на 10 часов утра 18 мая, но уже с вечера 17 (29) мая на поле стали прибывать со всей Москвы и окрестностей люди (зачастую семьями), привлечённые слухами о подарках и раздаче ценных монет. В 5 часов утра 18 мая на Ходынском поле в общей сложности насчитывалось не менее 500 тысяч человек. Когда по толпе прокатился слух, что буфетчики раздают подарки среди «своих», и потому на всех подарков не хватит, народ ринулся к временным деревянным строениям. 1800 полицейских, специально отряжённых для соблюдения порядка во время празднеств, не смогли сдержать натиск толпы. Подкрепление прибыло лишь к следующему утру. Раздатчики, понимая, что народ может снести их лавки и ларьки, стали бросать кульки с едой прямо в толпу, что лишь усилило сутолоку. Давка была ужасной. Часть людей провалилась в ямы и остальные шли по их телам, ямы были целиком заполнены трупами. Во многих местах толпа сжимала людей так, что они умирали, но оставались стоять.
Все комментарии (26)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации