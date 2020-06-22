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Кремль заявил о постоянной сменяемости власти в России

14:11 22.06.2020
© KM.RU, Стоп-кадр видео
© KM.RU, Стоп-кадр видео

В России ротация власти происходит на регулярной основе. Спорить с этим было бы ошибкой, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление Владимира Путина о том, что если поправка об обнулении не будет принята, то госслужащие вскоре перестанут работать, а начнут искать, кто же станет преемником.

«Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях сменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неверно», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Днем ранее российский лидер заявил, что допускает сценарий, при котором он бы пошел на новый президентский срок в 2024 году. При этом Путин заметил, что окончательное решение пока не принял.

Президент рассказал журналистам о своих наблюдениях за особенностями работы госаппарата перед выборами. «Я знаю это по собственному опыту. <...> Вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — сказал он.

Темы: Россия, Президент России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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22.06.2020, 22:47
Гость: У

Грустно все это слышать
22.06.2020, 22:08
Гость: Док

Прекрасный президент! Нам просто повезло! Не хочется 1917 и 1991 года! любой другой будет много слабее... Сто пудов!
22.06.2020, 22:01
Гость: Путник

Меняется шило на мыло.

Понятие "преемник" не имеет ничего общего с демократией, выборностью, конкуренцией во власти и сменяемостью.
Все комментарии (42)
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