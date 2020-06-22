Кремль заявил о постоянной сменяемости власти в России

14:11

В России ротация власти происходит на регулярной основе. Спорить с этим было бы ошибкой, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление Владимира Путина о том, что если поправка об обнулении не будет принята, то госслужащие вскоре перестанут работать, а начнут искать, кто же станет преемником.

«Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях сменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неверно», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Днем ранее российский лидер заявил, что допускает сценарий, при котором он бы пошел на новый президентский срок в 2024 году. При этом Путин заметил, что окончательное решение пока не принял.

Президент рассказал журналистам о своих наблюдениях за особенностями работы госаппарата перед выборами. «Я знаю это по собственному опыту. <...> Вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — сказал он.