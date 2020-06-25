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Россия разрешила въезд иностранным специалистам

19:32 25.06.2020
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков

Россия смягчила ограничения на въезд. Теперь пересечь границу могут высококвалифицированные иностранные специалисты. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

Согласно документу, вышеназванной категории лиц разрешается однократно въехать на территорию РФ «на основании особого списка». Соответствующий перечень в ФСБ и МВД России должны направить федеральные органы, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг конкретного работника.

«Обязательное условие — указание пункта пропуска, через который работник планирует совершить въезд в страну, и даты прибытия», — объясняется на сайте правительства.

Иностранному специалисту также необходимо будет иметь при себе действующий трудовой договор или договор на выполнение работ или оказание услуг. Ранее въезд был разрешен иностранцам, которые собираются проходить лечение в российских клиниках, и тем, кто въезжает с целью заботиться о заболевших близких родственниках.

Запрет на въезд в РФ иностранцев и лиц без гражданства был введен с 18 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. 27 марта Росавиация закрыла регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
 

Темы: Коронавирус, Россия, Международные отношения
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Комментарии читателей
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25.06.2020, 22:46
Гость: Кандибобер

А еще надо с них плату брать за въезд. И за выезд. И за вход в Мавзолей.
25.06.2020, 22:18
Гость: tr

Ага, высокотехнологичные дворники и строители - им Путин создал 25 млн. рабочих мест (у русских столько же забрал). Видел как строят дом в Финляндии (Тампере). Все рабочие - белые финны. Ни одного гастера. Действительно высококлассные специалисты. Стройка как швейцарские часы - загляденье: чистота, порядок, дисциплина, никаких перекуров, никто не филонит. Автоматизация и инструменты - 21 век. Зарплаты, я думаю, вполне на уровне. А потом наблюдал стройку с джамшутами в РФ...Это какой-то трендец, товарищи. Стыдно реально стало за страну.
25.06.2020, 21:43
Гость: Откуда

Поеду специалисты ? Из Узбекистана и Таджикистана ? Неужто европейские или американские спецы променяют свои жалкие зарплаты по 3-5 тыщи евро и выше, на 40-60 тыщ полновесных рублей и это еще круто по региональным меркам.
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