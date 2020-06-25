Россия разрешила въезд иностранным специалистам

19:32

Россия смягчила ограничения на въезд. Теперь пересечь границу могут высококвалифицированные иностранные специалисты. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

Согласно документу, вышеназванной категории лиц разрешается однократно въехать на территорию РФ «на основании особого списка». Соответствующий перечень в ФСБ и МВД России должны направить федеральные органы, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг конкретного работника.

«Обязательное условие — указание пункта пропуска, через который работник планирует совершить въезд в страну, и даты прибытия», — объясняется на сайте правительства.

Иностранному специалисту также необходимо будет иметь при себе действующий трудовой договор или договор на выполнение работ или оказание услуг. Ранее въезд был разрешен иностранцам, которые собираются проходить лечение в российских клиниках, и тем, кто въезжает с целью заботиться о заболевших близких родственниках.

Запрет на въезд в РФ иностранцев и лиц без гражданства был введен с 18 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. 27 марта Росавиация закрыла регулярное и чартерное сообщение с другими странами.

