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Явка на электронное голосование по Конституции превысила 80%

22:31 28.06.2020

Явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ достигла 80%, проголосовали более 938,2 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по наблюдению за голосованием.

Онлайн-голосование началось в четверг в 10:00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 19:16 мск 28 июня явка составила 80,0%. Принято 938 224 бюллетеня. До окончания дистанционного электронного голосования остается менее 49 часов, оно завершится 30 июня в 20:00 мск.

Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. заявлений от нижегородцев.

Ранее стало известно, что ЦИК России получил более 100 обращений о принуждении к голосованию. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, по всем случаям будет направлена информация губернаторам и мэрам регионов, откуда пришли обращения, а также в прокуратуру.

Темы: Конституция РФ
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Комментарии читателей
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29.06.2020, 06:24
Гость: Покровские ворота

― Нет, это немыслимо. Это какой-то нелепый фарс.
― Ну да! Фарс! Водевиль! Трагикомедия! Смешение жанров, черт подери.
29.06.2020, 06:14
Гость: Путник

Кто знает, сколько чиновников в Москве и новгороде?
29.06.2020, 05:29
Гость: ДВП

Ну почему все сто? Вчера к моей матери приходили,проголосовала. Только так и не поняла говорит,вроде одну бумажку дали заполнить,а засунули в урну другую. Ну да ей восьмой десяток,ошиблась наверное,все честно. Меня тоже ,возле подъезда ,хотели на кочующий пункт голосования пригласить,но я отказался участвовать в этом балагане.
Все комментарии (12)
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