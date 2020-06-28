Явка на электронное голосование по Конституции превысила 80%

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Явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ достигла 80%, проголосовали более 938,2 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по наблюдению за голосованием.

Онлайн-голосование началось в четверг в 10:00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 19:16 мск 28 июня явка составила 80,0%. Принято 938 224 бюллетеня. До окончания дистанционного электронного голосования остается менее 49 часов, оно завершится 30 июня в 20:00 мск.

Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. заявлений от нижегородцев.

Ранее стало известно, что ЦИК России получил более 100 обращений о принуждении к голосованию. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, по всем случаям будет направлена информация губернаторам и мэрам регионов, откуда пришли обращения, а также в прокуратуру.