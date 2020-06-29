Более 1 млн человек проголосовало о поправках в Конституцию в РФ в Москве

18:49

В Москве и Нижегородской области проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. Онлайн-вариант голосования начался утром 25 июня и продлится до 30 июня.

Фото с сайта mos.ru

К вечеру понедельника в электронном голосовании приняли участие уже более миллиона человек. Явка превысила 86%. Это показывает, прежде всего, высокую степень доверия к системе и ее востребованность у избирателей. По мнению экспертов, российская столица демонстрирует высокий электоральный стандарт, в том числе благодаря системной работе Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием, и высокой технической оснащенности всех связанных с электронным голосованием процессов.

Популярность онлайн-формата голосования наряду с высокой технологичностью и удобством процесса в первую очередь можно объяснить тем, что избиратели получили удобную возможность дополнительного выбора: если человек по разным причинам не может прийти голосовать на участок, он может отдать голос, не выходя из дома. Все, что нужно: это компьютер или смартфон и несколько минут времени.

Еще одной составляющей высокого доверия избирателей к системе стали ее безопасность и максимальная прозрачность, а также широкое освещение электорального процесса в СМИ, где людям обстоятельно и понятным языком объясняли все нюансы электронного формата голосования.

К тому же для москвичей технологические усовершенствования общественной жизни и различные цифровые сервисы давно не новинка: в городе сформировалась удобная деловая среда, в которой работает множество IT-компаний.

Кстати, еще в прошлом году эксперты ООН составили рейтинг, в котором Москва заняла первое место среди всех городов мира по уровню цифровизации. И жители главного города страны уже привыкли пользоваться плодами этой самой цифровизации. Так, столица создала очень функциональное цифровое пространство на базе сайта mos.ru. Сервисы этого портала очень облегчают жизнь жителя современного мегаполиса, делая ее комфортной и безопасной. Сейчас на портале mos.ru зарегистрировано почти 50 тыс. личных кабинетов юридических лиц и 9 млн личных кабинетов физических лиц – это как обеспечить услугами, реализуемыми с помощью личного кабинета, всех жителей какого-нибудь Лондона или Нью-Йорка.

Поэтому, лично убеждаясь раз за разом в удобстве и качестве сервисов mos.ru, москвичи положительно реагируют и на внедрение электронного формата в электоральный процесс.

Это в очередной раз показывает, что Москва стала настоящим примером для других регионов страны в области организации цифровых услуг для горожан. А как считают эксперты, опыт проведения действующего электронного голосования по поправкам в Конституцию послужит хорошей опорой для организации подобных масштабных мероприятий в будущем.