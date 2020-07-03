Путин заявил о необходимости притока мигрантов

18:02

Россия нуждается в притоке мигрантов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, в стране может скоро появиться нехватка рабочих рук. Однако миграционная политика не должна нарушать права граждан, добавил глава государства.

«Совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро будет очень заметно не хватать рабочих рук, и это становится реальным, объективным ограничителем экономического роста в стране», - подчеркнул Путин.

Путин заявил об этом в ответ на сообщение члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдана Безпалько. Тот доложил президенту о проблемах, с которыми сталкиваются приезжие, включая отказы медицинских организаций продлевать полисы до 15 июля согласно указу президента. Также, по словам Безпалько, приезжих по сути вынуждают платить за помощь в оформлении гражданства РФ.

«Те ограничения, о которых вы сказали, на мой взгляд являются вредными и, безусловно, от этого надо избавляться», — ответил президент.