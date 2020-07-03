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Путин заявил о необходимости притока мигрантов

18:02 3.07.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Россия нуждается в притоке мигрантов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, в стране может скоро появиться нехватка рабочих рук. Однако миграционная политика не должна нарушать права граждан, добавил глава государства.

«Совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро будет очень заметно не хватать рабочих рук, и это становится реальным, объективным ограничителем экономического роста в стране», - подчеркнул Путин.

Путин заявил об этом в ответ на сообщение члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдана Безпалько. Тот доложил президенту о проблемах, с которыми сталкиваются приезжие, включая отказы медицинских организаций продлевать полисы до 15 июля согласно указу президента. Также, по словам Безпалько, приезжих по сути вынуждают платить за помощь в оформлении гражданства РФ.

«Те ограничения, о которых вы сказали, на мой взгляд являются вредными и, безусловно, от этого надо избавляться», — ответил президент.

Темы: Миграционная политика в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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03.07.2020, 20:29
Гость: demos

А русским не хочет платить больше? 25-30 млн.российских граждан работают в "теневой" экономике. Не от хорошей жизни, ведь там нет никаких социальных благ, хотя зарплата и выше...за рабский труд.
03.07.2020, 20:16
Гость: да-да

противоречия на лицо. С одной стороны они говорят про умные машины и производства. С другой стороны завозят в страну армаду полуграмотных лохов, ничего не умеющих делать. Снова слышим либеральную ложь. Снова мы слышим лживые предлоги про нехватки рабочих рук.
03.07.2020, 20:11
Гость: славянин - идеология оболванивания народа

Все давно уже видят и понимают, что не дружественных нам народов завозятся в страну просто так, без малейшей на то необходимости. Без штурмов и осад либеральные самозванцы, троцкисты и космополиты сами отворяют мигрантам городские ворота. Большая часть работ для мигрантов просто придумывается, берется с потолка. Так разрушается наш национальный цивильный рынок труда.
\\\\\\\\\
Сторожи, дворники, шофера, плиточники и прочие мастера-чудесники, вся эта армия полуграмотных лохов планомерно и сознательно набирается псевдо-либералами и крипто-троцкистами во власти. Так создается целый класс воровской обслуги ничего не производящей. Так появляются целые кланы жуликов и воров. Вся эта дикая армада работяг подпитывается и содержится антирусским лобби во власти. Главное для них решить главную задачу численного перевеса над русскими, до того как русские начнут всерьез задумываться и понимать что происходит в стране.
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