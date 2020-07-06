Малоимущие семьи предложили освободить от платы за детский сад

12:01

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила освободить семьи с низким доходом от платы за ясли и детский сад.

Соответствующее обращение она направила в правительство и Госдуму, пишет RT.

От оплаты детских дошкольных учреждений предложено освободить семьи, чей ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов.

"Прошу установить данную норму на постоянной основе с момента ввода режима самоизоляции", — говорится в тексте обращения.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.

По мнению парламентария, такая мера позволит существенно сократить очереди в детские сады. Уточняется, что если родители передумают, то они смогут отказаться от выплаты и снова встать в очередь на получение законного места в детском саду.