Малоимущие семьи предложили освободить от платы за детский сад
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила освободить семьи с низким доходом от платы за ясли и детский сад.
Соответствующее обращение она направила в правительство и Госдуму, пишет RT.
От оплаты детских дошкольных учреждений предложено освободить семьи, чей ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов.
"Прошу установить данную норму на постоянной основе с момента ввода режима самоизоляции", — говорится в тексте обращения.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
По мнению парламентария, такая мера позволит существенно сократить очереди в детские сады. Уточняется, что если родители передумают, то они смогут отказаться от выплаты и снова встать в очередь на получение законного места в детском саду.