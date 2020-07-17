Глава Минстроя призвал снизить стоимость жилья в стране

17:36

Минстрой России ставит задачу по снижению себестоимости строительства для удешевления стоимости жилья. Об этом в пятницу заявил министр Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Липецкой области.

«Нужно сделать всё, чтобы уменьшить стоимость квадратного метра, сделать жилье доступнее для наших граждан, поэтому мы должны работать над тем, чтобы снижать себестоимость», — цитирует чиновника ТАСС.

Глава ведомства отметил, что уменьшить цену на недвижимость можно за счет понижения процентных ставок и уменьшения административных процедур. Кроме того, подчеркнул Якушев, необходимо внедрять новые технологии в строительстве.

По данным правительства, в условиях ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, объемы строительства в стране могут сократиться на 10%, а спрос на жилье может упасть более чем на 50%. Для поддержки строительной отрасли кабинет министров разработал ряд мер.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения по упрощению разрешительных процедур в строительстве. «Всякие СНИПы, хрипы и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса — их нужно, наконец, зачистить»,— заявил глава государства.