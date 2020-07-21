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Два депутата в Хабаровске вышли из ЛДПР после назначения Дегтярева

11:24 21.07.2020

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян объявили о выходе из ЛДПР. Это решение они приняли после назначения врио главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

Депутат законодательной думы Хабаровского края, предприниматель Петр Емельянов сообщил о своем несогласии с подобными кадровыми решениями на своей странице в Инстаграм. "Мне, как честному и порядочному человеку, стыдно делать вид, что ничего не происходит. Такая политика не для меня. Я не согласен с такими решениями, поэтому я выхожу из партии ЛДПР... Я буду и дальше отстаивать интересны своих избирателей. Моя партия - Хабаровский край", - написал он.

Александр Каян в видеообращении отметил роль Сергея Фургала в своем решении вступить в ЛДПР - он сделал это для поддержки Фургала как "локомотива этой партии в регионе".  Теперь же он считает, что не имеет морального права остваться членом этой партии.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву возглавить Хабаровский край. Политик  принял предложение главы государства и сегодня прибыл в Хабаровский край. Заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов представил врио губернатора правительству Хабаровского края.

Михаил Дегтярев планировал провести 21 июля пресс-конференцию, но затем было принято решение перенести ее на неопределенный срок. Причиной отмены мероприятия назывались большое количество заявок и сложная эпидемиологическая обстановка.

Темы: Хабаровский край, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Отставки и назначения в российской политике, Партия ЛДПР
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Комментарии читателей
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21.07.2020, 13:48
Гость: Павел

Несомненно, Михаилу Дегтяреву дал добро САМ лидер ЛДПР. Теперь песенка Фургала спета.
21.07.2020, 13:44
Гость: Николай

Думается ВВЖ на Госдуме не просто так сообщил о коробочках с деньгами. Наверняка имеются фамилии получателей в центре. Назревает серьезная чистка. Неужели бумеранг начал действовать и Соколы начали атаку на мафию в центре?
21.07.2020, 13:33
Гость: Константин*

ЛДПР - структура куда более надежная, нежели хабаровская мафия. Вышедшие из ЛДПР депутаты никогда более таковыми не станут. ЛДПР не простит предательства. Мудрому лидеру партии наверняка сообщили о неопровержимых фактах преступной деятельности хабаровской мафии и он принял решение быть на стороне закона. Это фактически обеляет лидера, который не стал рисковать авторитетом партии, куда смогла затесаться мафия, и фактически дал добро на полнейшую раскрутки дела. Дальнейшая участь вышедших из партии депутатов незавидная.
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