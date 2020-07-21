Два депутата в Хабаровске вышли из ЛДПР после назначения Дегтярева

11:24

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян объявили о выходе из ЛДПР. Это решение они приняли после назначения врио главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

Депутат законодательной думы Хабаровского края, предприниматель Петр Емельянов сообщил о своем несогласии с подобными кадровыми решениями на своей странице в Инстаграм. "Мне, как честному и порядочному человеку, стыдно делать вид, что ничего не происходит. Такая политика не для меня. Я не согласен с такими решениями, поэтому я выхожу из партии ЛДПР... Я буду и дальше отстаивать интересны своих избирателей. Моя партия - Хабаровский край", - написал он.

Александр Каян в видеообращении отметил роль Сергея Фургала в своем решении вступить в ЛДПР - он сделал это для поддержки Фургала как "локомотива этой партии в регионе". Теперь же он считает, что не имеет морального права остваться членом этой партии.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву возглавить Хабаровский край. Политик принял предложение главы государства и сегодня прибыл в Хабаровский край. Заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов представил врио губернатора правительству Хабаровского края.

Михаил Дегтярев планировал провести 21 июля пресс-конференцию, но затем было принято решение перенести ее на неопределенный срок. Причиной отмены мероприятия назывались большое количество заявок и сложная эпидемиологическая обстановка.