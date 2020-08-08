Жители Хабаровска вышли на очередной субботний митинг в поддержку Фургала

10:33

Жители Хабаровска пятую субботу подряд вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала.

Начало митинга, как и в случае с прошлыми акциями, было запланировано на 12:00 (05:00 мск). К этому времени, по данным местных СМИ, у здания краевого правительства на площади Ленина собрались около 2 тыс. человек. После этого они начали шествие по центральным улицам улицам города. Демонстранты, как и прежде, требовали открытого суда для Фургала в Хабаровске, а не в Москве. Они скандировали лозунги «Это наш выбор!», «Свободу!» и «Честный суд в Хабаровске!».

По оценке администрации Хабаровска, на очередной митинг в поддержку бывшего главы региона вышли 2,8 тыс. человек. «Активность участников несанкционированных акций продолжает снижаться. У граждан появляется понимание опасности пребывания в местах массового скопления людей для здоровья и семейного бюджета», — приводит РБК заявление мэрии.

В ней добавили, что уже было составлено более ста протоколов, а суд привлек к ответственности 11 человек.