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Жители Хабаровска вышли на очередной субботний митинг в поддержку Фургала

10:33 8.08.2020
© Новости Хабаровска

Жители Хабаровска пятую субботу подряд вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала.

Начало митинга, как и в случае с прошлыми акциями, было запланировано на 12:00 (05:00 мск). К этому времени, по данным местных СМИ, у здания краевого правительства на площади Ленина собрались около 2 тыс. человек. После этого они начали шествие по центральным улицам улицам города. Демонстранты, как и прежде, требовали открытого суда для Фургала в Хабаровске, а не в Москве. Они скандировали лозунги «Это наш выбор!», «Свободу!» и «Честный суд в Хабаровске!».

По оценке администрации Хабаровска, на очередной митинг в поддержку бывшего главы региона вышли 2,8 тыс. человек. «Активность участников несанкционированных акций продолжает снижаться. У граждан появляется понимание опасности пребывания в местах массового скопления людей для здоровья и семейного бюджета», — приводит РБК заявление мэрии.

В ней добавили, что уже было составлено более ста протоколов, а суд привлек к ответственности 11 человек.

Темы: Хабаровск, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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08.08.2020, 16:07
Гость: IgS

в советские времена забирал почти нелегально товарища из психушки, его туда менты определили за публичную критику. пришлось идти через внутренний парк.там все митингующие точь-в-точь как в Хабаровске на площади.
08.08.2020, 16:02
Гость: IgS

гостям у Белого Дома в Москве платил до 100 баксов за день. здесь похоже бандюки платят мизер обещая проблемы. ну а народ -что народ? ликует, негодует, сетует, жалуется, кричит, боится, но не работает.
08.08.2020, 15:58
Гость: кадет - все вместе встаем с колен

Хабаровск пишет историю России. Грандиозный протестный митинг против Центральной Власти в Москве. Главные лозунги - против ыласти и в подержку избранного губернатора Фургала. Браво. Вся Россия с вами.
...........
Так сегодня должны действовати все люди. Обращаюсь к русским людям перестаньте смотреть пропагандистсике каналы ТВ, котрые призваны зомбировать и оболванивать наших русских людей. Переходите на независимые интернет-платформы - Ютуб и Телеграм-каналы. Космополиты во власти сидят и тупо ждут когда протесты сами собой сдуются. Это на самом деле изощренная и изуверская тактика крипто-троцкистов и псевдо-либералов во власти. Которая показывает всю мерзость, зашоренность и неадекватность этой Правящей верхушки антирусского лобби. Люди не верьте ни единому их слову.
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