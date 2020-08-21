Кремль: обращений о лечении Навального за рубежом не было

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали официального обращения от представителей политика Алексея Навального о его транспортировке в Германию, но знают, что об этом были сообщения в соцсетях. По мнению представителя Кремля, в таких вопросах «не нужна лишняя бюрократия». Он отметил, что в Омск прилетел самолет из ФРГ.

«Насколько нам известно, наши врачи пригласили прибывших из Германии самолетом врачей побывать в больнице, поучаствовать в консилиуме, получить всю информацию о методах лечения, доступных анализах и тому подобное. Не знаю, поехали немцы или нет, но наши врачи в полном контакте», — сказал Песков. По словам пресс-секретаря, лечащий врач утверждает, что до конца неизвестно, что стало причиной госпитализации, поэтому перевозка Навального по воздуху пока невозможна.

Сразу после комментария Пескова Жена Алексея Навального Юлия отправила президенту Владимиру Путину обращение с просьбой разрешить перевезти мужа на лечение в Германию.

Между тем главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский назвал диагнозом политика Алексея Навального нарушение обмена веществ. По его мнению, оно могло быть вызвано резким понижением сахара в крови, что вызвало потерю сознания.