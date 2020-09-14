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МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

08:55 14.09.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

МВД предложило ввести авансовый налог для иностранцев, приезжающих в Россию работать, пишет РИА Новости со ссылкой на проект нового федерального закона о вопросах миграции. 

Так, в документе отмечается, что иностранные граждане, независимо от порядка въезда в Российскую Федерацию, будут вправе осуществлять трудовую деятельность на основании электронных патентов как у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и у физических лиц, уплачивая налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. Работодатели же, в свою очередь, смогут привлекать иностранных граждан при условии включения в РРПИРС (реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу).

Проект закона также предполагает отражение условий найма иностранцев: размер зарплаты, соответствующий среднему уровню заработка в регионе для данной категории работников (с целью исключения случаев необоснованного демпинга); отсутствие неуплаченных штрафов за нарушение российских законов.

При неуплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа иностранцам планируется направлять уведомление с требованием заплатить налог в течение 15 дней. В случае отказа мигрантам должны будут запретить работать в России и, возможно, депортировать из страны.

Отмечается, что законопроект также предполагает организацию выпуска для иностранцев ID-карт с персональными данными, взятие их отпечатков пальцев перед въездом в Россию и создание реестра недобросовестных лиц, приглашающих иностранцев.

Темы: Миграционная политика в России, МВД России, Федеральная миграционная служба РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.09.2020, 10:42
Гость: PUH

Логично. Причём надо для всех иностранцев такое ввести. В том числе и для белоруссов.... Надо сначала россиян трудоустроить!
14.09.2020, 10:34
Гость: Ну что из того,что границы закрыты?

Главное ,что массовики-затейники на месте и работают в поте лица,не успевая маски ковидные стирать с хозяйственным мылом.
14.09.2020, 10:24
Гость: Нет, Гозман, нет

Никого не заставляют. Живите дома, в привычном климате, в своей культурной среде. Трудитесь на благо своих стран. А нам только лучше будет.
14.09.2020, 10:09
Гость: Какие мигранты?

Границы же закрыты из-за ковидлы. Или трудолюбивые гастеры все-равно просачиваются? Кто-нибудь в курсе?
14.09.2020, 09:51
Гость: Еще в

далеком 2010-м работал в одной из стран персидского залива. Так вот, там уже в то время все это существовало, и электронные ID и ответственность работодателя и жесткий учет налогов и все прочее, что наше МВД только предлагает внедрять....
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