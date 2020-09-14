МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

08:55

МВД предложило ввести авансовый налог для иностранцев, приезжающих в Россию работать, пишет РИА Новости со ссылкой на проект нового федерального закона о вопросах миграции.

Так, в документе отмечается, что иностранные граждане, независимо от порядка въезда в Российскую Федерацию, будут вправе осуществлять трудовую деятельность на основании электронных патентов как у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и у физических лиц, уплачивая налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. Работодатели же, в свою очередь, смогут привлекать иностранных граждан при условии включения в РРПИРС (реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу).

Проект закона также предполагает отражение условий найма иностранцев: размер зарплаты, соответствующий среднему уровню заработка в регионе для данной категории работников (с целью исключения случаев необоснованного демпинга); отсутствие неуплаченных штрафов за нарушение российских законов.

При неуплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа иностранцам планируется направлять уведомление с требованием заплатить налог в течение 15 дней. В случае отказа мигрантам должны будут запретить работать в России и, возможно, депортировать из страны.

Отмечается, что законопроект также предполагает организацию выпуска для иностранцев ID-карт с персональными данными, взятие их отпечатков пальцев перед въездом в Россию и создание реестра недобросовестных лиц, приглашающих иностранцев.