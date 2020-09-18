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Генпрокуратура РФ заинтересовалась резким ростом цен на гречку и пшено

11:10 18.09.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

Генпрокуратура России подозревает картельный сговор в связи со значительным повышением в последние дни цен на продовольствие, в частности, на гречку и пшено, пишет "Интерфакс".

Так, в надзорном ведомстве отметили, что на минувшей неделе значительно повысилась стоимость гречки (на 2,5 тыс. руб. за 1 тонну), а также увеличилась цена на пшено. Это связывают с картельными соглашениями "заинтересованных организаций". 

В связи с этим прокурорам субъектов РФ поручено вместе с антимонопольными органами проверить обеспечение законности и прав граждан "при формировании цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости".

При выявлении нарушений будут оперативно приняты меры по их устранению и привлечению виновных к ответственности. Ситуация в данной сфере находится на контроле Генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

По данным Росстата, потребительские цены на крупы стали лидером по темпам роста на продовольственном рынке РФ в этом году - они выросли на 24,5%.

Темы: Инфляция и уровень жизни в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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18.09.2020, 16:20
Гость: Сергей

Не нужно паники, зачем вы смотрите на эти ценики, смотрите телевизор, там инфляция не превышает 4 процентов, все хорошо... у них...
18.09.2020, 15:58
Гость: Европеец

Видите !
У нас мы перешли на хамон и пармезан.
И вам советую. Гречка это мелкая смерть !
18.09.2020, 15:20
Гость: ма

оно гречку не выращивает и никто не хочет, следовательно управляет ничем. своими советами и указами
18.09.2020, 14:50
Гость: Русский.

Запретить торговлю гречкой и пшеном - источник дохода мафиозных структур!
18.09.2020, 13:57
Гость: майк

И что и что? Уже идет куда послали? Или сама в поле пойдет? Было бы здорово, хоть какой-то полезный продукт
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