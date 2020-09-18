Генпрокуратура РФ заинтересовалась резким ростом цен на гречку и пшено

11:10

Генпрокуратура России подозревает картельный сговор в связи со значительным повышением в последние дни цен на продовольствие, в частности, на гречку и пшено, пишет "Интерфакс".

Так, в надзорном ведомстве отметили, что на минувшей неделе значительно повысилась стоимость гречки (на 2,5 тыс. руб. за 1 тонну), а также увеличилась цена на пшено. Это связывают с картельными соглашениями "заинтересованных организаций".

В связи с этим прокурорам субъектов РФ поручено вместе с антимонопольными органами проверить обеспечение законности и прав граждан "при формировании цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости".

При выявлении нарушений будут оперативно приняты меры по их устранению и привлечению виновных к ответственности. Ситуация в данной сфере находится на контроле Генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

По данным Росстата, потребительские цены на крупы стали лидером по темпам роста на продовольственном рынке РФ в этом году - они выросли на 24,5%.