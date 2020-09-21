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Станцию «Шиес» открыли для пассажирских перевозок

21:24 21.09.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале сообщил об открытии станции «Шиес».

«Федеральное агентство железнодорожного транспорта 21 сентября открыло железнодорожную станцию Шиес для выполнения пассажирских операций по знаку "Б" (продажа билетов на все пассажирские поезда; прием и выдача багажа не производятся)», - написал Цыбульский.

Цыбульский также рассказал, что в настоящее время проводится плановая работа с руководством Северного филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компания». В адрес Общества направлено обращение о возобновлении остановки на железнодорожной станции Шиес для выполнения пассажирских операций для поездов дальнего следования № 376/375.

Ранее также сообщалось, что территории в районе станции присвоят категорию земли населенных пунктов.

Напомним, в 2019 году в нескольких городах Архангельской области прошли митинги против мусорного полигона на Шиесе и действий власти, связанных с называемой мусорной реформой. Митингующие отмечали, что «русский Север не помойка» и выступили против ввоза московского мусора в Архангельскую область.

В ночь на 23 октября 2019 года активисты сообщали, что без объявления ЧП железнодорожная станция Шиес была перекрыта. Через несанкционированный проезд прошли грузовик и два бензовоза в сопровождении примерно тридцати бойцов Росгвардии. При этом сообщалось, что непрошеные гости слили около 27 тонн топлива и выехали со строящегося мусорного полигона.

Темы: Экология и охрана природных богатств России
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21.09.2020, 22:12
Гость: Надо

учредить медаль "За Шиес".
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