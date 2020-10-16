«Тинькофф» объявил об отказе от сделки с «Яндексом»

Фото с сайта twitter.com

Сделка по покупке «Яндексом» TCS Group Holding PLC («Тинькофф») за 5,5 миллиарда долларов провалилась. Об остановке всех переговоров по этому вопросу сообщили обе стороны. Акции и «Яндекса», и «Тинькофф» отреагировали на новость падением котировок.

«В ходе дальнейших переговоров, в том числе с контролирующим акционером “Тинькофф”, стороны пришли к соглашению не совершать потенциальную сделку», — заявили в TCS Group. В сообщении пресс-службы говорится, что переговоры по данной сделке завершены, но банк готов продолжать партнерские отношения с «Яндексом» по текущим и будущим проектам. 

Между тем «Яндекс» сообщил, что IT-корпорации не удалось договориться об окончательных условиях покупки 100% банка «Тинькофф» с основными акционерами финансовой организации. Поэтому «стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры», говорится в релизе.

Днем ранее СМИ писали, что Олег Тиньков помимо предложения «Яндекса» о покупке банка «Тинькофф» рассматривает и другие предложения, в том числе от структур АФК «Система» Владимира Евтушенкова — МТС или МТС-банка. Сегодня же TCS Group официально заявила, что компания более не ведет ни с кем переговоров о своей продаже.

На фоне новостей о срыве сделки акции «Яндекса» на Мосбирже упали на 4,1% к уровню закрытия предыдущей сессии, а TCS Group — на 7,1%. Также снижаются на 2–2,5% бумаги МТС и АФК «Система».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.10.2020, 14:55
    Гость: Aleks

    Этот теньк-офф плут и прощелыга.Вспомните его гадкое по вкусу и качеству и сверх-дорогое пиво...Так что набивает скинутую прежде неадекватную цену.

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