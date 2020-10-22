Авиакомпании попросили у правительства еще 50 млрд рублей из-за пандемии

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Российские авиакомпании попросили у кабмина выделить им дополнительно 50 миллиардов рублей субсидий из-за убытков на фоне пандемии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна.

АЭВТ, в которую входят «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair, попросила правительство выделить около 30 миллиардов рублей субсидий в четвертом квартале этого года и еще 20 миллиардов в первом квартале следующего. По оценкам игроков отрасли, в низкий для рынка зимний сезон и без возобновления международного сообщения убытки компаний «значительно превысят» потери аналогичных периодов прошлых лет.

В пресс-службе Минтранса подтвердили получение такого письма: «Оно находится на рассмотрении».

Минувшей весной власти выделили на поддержку всех российских авиаперевозчиков 23,4 миллиарда рублей. Средства распределялись из расчета 365 рублей за каждого пассажира, «потерянного» в феврале-июле 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го

На момент завершения программы поддержки в августе 2020 года Росавиация одобрила 78 заявок от авиакомпаний на 11,7 миллиарда рублей. Из этой суммы почти 8 миллиардов получила сразу и без привязки к трафику группа «Аэрофлот». Таким образом, нераспределенной осталась половина выделенной правительством суммы — 11,7 миллиарда. В Росавиации приняли решение продлить период выдачи COVID-субсидий до сентября, а также скорректировать правила их распределения: добавить в статьи расходов техобслуживание самолетов и их двигателей, увеличить ставку расходов на одного пассажира до 840 рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 22.10.2020, 15:21
    Гость: www

    Впечатление, что авиакомпании кроме стоимости билета, "потерянным" пассажирам ещё в придачу и не использованныи керосин в канистрах возвращали.

  4. 22.10.2020, 14:14
    Гость: gvozd

    убытки Не из за "пандемии", а из за незаконных карантинов и удушения экономической активности Правительством по указанию из за рубежа - это Разные вещи.

  5. 22.10.2020, 14:06
    Гость: Aleks

    А мне кто...???
    А ты уверен,что входишь в мировую "элиту" ?
    Если нет - то НИКТО :)ты просто плесень.

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