Мосгорсуд смягчил наказание актеру Михаилу Ефремову на полгода
Мосгорсуд 22 октября смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову до семи лет и шести месяцев колонии общего режима. В сентябре Пресненский районный суд приговорил артиста к восьми годам колонии за смертельное ДТП.
Тем самым суд частично удовлетворил апелляции Ефремова и его защитников на приговор. Смягчающим обстоятельством судья признал то, что Михаил Ефремов добровольно выплатил компенсацию морального вреда потерпевшим. В итоге Ефремов может рассчитывать на УДО менее чем через три года.
Однако защита намерена обжаловать приговор в кассации и добиваться условного срока, сказал РИА Новости адвокат. Сам Ефремов просил суд смягчить наказание «до пределов, не связанных с лишением свободы». Он пояснял, что отказался от признания вины под давлением адвоката Эльмана Пашаева, от услуг которого он отказался.
Во время медосвидетельствования у актера в крови нашли 1,05 мг/л алкоголя, что соответствовало 2,1 промилле; такой показатель свидетельствует о том, что Ефремов перед аварией выпил примерно бутылку водки или эквивалентное количество алкоголя. Также в его анализах и в салоне автомобиля нашли следы каннабиноидов и кокаина.
Потерпевшими по делу о смертельном ДТП проходят вдова погибшего курьера Сергея Захарова, его брат и младший сын. Их юристы направили в суд иск о взыскании компенсации на сумму 3 миллиона рублей. В пользу старшего сына погибшего суд уже взыскал с актера 800 тысяч.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В принципе если он отсидит 3 года этого будет для него достаточно. Больше 3-5 лет в отсидке смысла нет, т.к. человек за это время привыкает и больше этого срока уже нет наказания самого себя, как в течение этого срока. После этого одни озлобляются и становятся рецидивистами, другие просто деградируют. И те другие становятся потерянными и для близких и для общества.
А пожизненный срок это вообще самая настоящая пытка и намного хуже расстрела. Ведь недаром за него, а не расстрел, ратует и навязывает Западная Европа, в которой и родился фашизм и инквизиция. Там пытка это перманентное состояние большинства и абсолютного большинства в высших слоях. Западная Европа в основном это садистское сообщество, что доказывается и почти ежедневными заявлениями, не говоря уже про их физиономии.
Да Вы его просто оправдайте, поскольку - неимоверный талант, сын "великого" актера и просто не хотел никого убивать. Сделайте это и он, обещаю Вам, снова какого-нибудь кормильца и содержателя целой семьи размажет по дороге на том же самом ДЖИПЕ. Поскольку - талант.
Речь идет об гибели Человека, в-первую очередь, во-вторую - вина преступника, раскаялся, нет, да. В-третью очередь - компенсация потери Человека - везде издевка, кураж, мрак алкогольного и наркотического неосознания. Актер - п.., как и папа, яблоко упало недалеко
Эти "компенсации" смехотворны,ведь речь идет о преступнике-мультимиллионере.Одна ефремовская недвижка тянет примерно на 11 миллионов евро.
Вот и компенсация должна быть миллионов 5-6.Евро.
Потом вовсе пол УДО выпустят, по производственной необходимости.
Вот оно, самое справедливое в мире правосудие.
Носятся с Ефремовым как куорица с яйцом.
А сделай так работяга или продавец. Закатали бы по полной.