Мосгорсуд смягчил наказание актеру Михаилу Ефремову на полгода

17:52 22.10.2020

Мосгорсуд 22 октября смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову до семи лет и шести месяцев колонии общего режима. В сентябре Пресненский районный суд приговорил артиста к восьми годам колонии за смертельное ДТП.

Тем самым суд частично удовлетворил апелляции Ефремова и его защитников на приговор. Смягчающим обстоятельством судья признал то, что Михаил Ефремов добровольно выплатил компенсацию морального вреда потерпевшим. В итоге Ефремов может рассчитывать на УДО менее чем через три года.

Однако защита намерена обжаловать приговор в кассации и добиваться условного срока, сказал РИА Новости адвокат. Сам Ефремов просил суд смягчить наказание «до пределов, не связанных с лишением свободы». Он пояснял, что отказался от признания вины под давлением адвоката Эльмана Пашаева, от услуг которого он отказался.

Во время медосвидетельствования у актера в крови нашли 1,05 мг/л алкоголя, что соответствовало 2,1 промилле; такой показатель свидетельствует о том, что Ефремов перед аварией выпил примерно бутылку водки или эквивалентное количество алкоголя. Также в его анализах и в салоне автомобиля нашли следы каннабиноидов и кокаина.

Потерпевшими по делу о смертельном ДТП проходят вдова погибшего курьера Сергея Захарова, его брат и младший сын. Их юристы направили в суд иск о взыскании компенсации на сумму 3 миллиона рублей. В пользу старшего сына погибшего суд уже взыскал с актера 800 тысяч.