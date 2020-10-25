Жириновский предложил лишить Мясникова диплома врача
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отобрать диплом врача у доктора и телеведущего Александра Мясникова после того, как тот заявил об отсутствии необходимости закрывать международные границы при текущей эпидемиологической ситуации по COVID-19.
По мнению Жириновского, врач не может говорить таких слов. Он посоветовал «не слушать безответственных заявлений» и посмотреть на остальной мир, где ужесточили карантин и вводят комендантский час.
«Я бы на месте Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него [Мясникова] диплом врача и запретил бы выступать. Ну как врач такое может заявлять?», — приводят слова лидера ЛДПР «Новые Известия».
В ответ на это Мясников написал пост в своем Telegram-канале: «Я искренне уважаю Владимира Вольфовича! Я понимал, что выступая против его высказываний, могу навлечь на себя недовольство В. Жириновского. Ну, собственно, что и произошло. Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю свое мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно и Вы».
Комментарии читателей Оставить комментарий
ДАВАЙ ВЫБЕРЕМ ТЕБЯ ВМЕСТО НЕГО! ЗАВИСТЬ ЗАМУЧИЛА?
а кто это?
МЯСНИКОВ СЛАВЕН СВОИ ДЕДОМ.
В остальном - достаточно привилегированный выступающий врач. Иногда по делу говорит, иногда - как получится..
Жириновский - почти всегда озвучивает позицию власти..надо было, видимо, одернуть.. действительно, кое-где карантин и комендантский час..
Кстати, оба уже сделали прививки..
"Что-то сверхъестественное: чтобы еврей стучал на еврея". А почему бы и нет ? Особенно если один из них политик и демагог, а второй врач, который в политику лезет со своим мнением. И это мнение расходится с мнением первого.
По мнению Жириновского, врач не может говорить таких слов. Он посоветовал «не слушать безответственных заявлений» и посмотреть на остальной мир, где ужесточили карантин и вводят комендантский час.
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/10/25/vladimir-zhirinovskii/881132-zhirinovskii-predlozhil-lishit-myasnikova-diploma-v
Чем знаменит, что полезного сделал для людей?
По моему мнению после 60-65 (Жириновскому 74) надо отправлять в отставку подобных деятелей.
А то, понимаешь, быдло после 40+ на работу не бурут, а эти ВЕЧНЫЕ, будут вещать пока не вынесут.\Предлагаю отправить Жириновского на дачу клубнику выращивать!
Дешевка какая -ПОСМОТРЕТЬ НА ОСТАЛЬНОЙ МИР, чисто обывательское поведение.
Мне все равно чего они закроют-откроют, а тех кто был в контакте с заболевшим надо на 14 дней на карантин обязательно.
Этого не делают.
Разве учреждение где заболела ковидом уборщица не должно быть закрыто на карантин?
Или если у другой сотрудницы дочь этим же заболела, дома лечится.
Живут они в разных квартирах, но в одном доме и плотно общаются.
Разве мамашка не должна сесть на 14 дней на карантин?
А она ходит на работу как ни в чем не бывало.
Они не изолируют контактных, а всех рядят в маски и перчатки.
Какой прок от масок, если пользуются одной и той же полгода.