Жириновский предложил лишить Мясникова диплома врача

Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отобрать диплом врача у доктора и телеведущего Александра Мясникова после того, как тот заявил об отсутствии необходимости закрывать международные границы при текущей эпидемиологической ситуации по COVID-19.

По мнению Жириновского, врач не может говорить таких слов. Он посоветовал «не слушать безответственных заявлений» и посмотреть на остальной мир, где ужесточили карантин и вводят комендантский час.

«Я бы на месте Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него [Мясникова] диплом врача и запретил бы выступать. Ну как врач такое может заявлять?», — приводят слова лидера ЛДПР «Новые Известия».

В ответ на это Мясников написал пост в своем Telegram-канале: «Я искренне уважаю Владимира Вольфовича! Я понимал, что выступая против его высказываний, могу навлечь на себя недовольство В. Жириновского. Ну, собственно, что и произошло. Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю свое мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно и Вы».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 25.10.2020, 18:39
    Гость: Да

    МЯСНИКОВ СЛАВЕН СВОИ ДЕДОМ.

    В остальном - достаточно привилегированный выступающий врач. Иногда по делу говорит, иногда - как получится..

    Жириновский - почти всегда озвучивает позицию власти..надо было, видимо, одернуть.. действительно, кое-где карантин и комендантский час..

    Кстати, оба уже сделали прививки..

  4. 25.10.2020, 18:27
    Гость: stalker

    "Что-то сверхъестественное: чтобы еврей стучал на еврея". А почему бы и нет ? Особенно если один из них политик и демагог, а второй врач, который в политику лезет со своим мнением. И это мнение расходится с мнением первого.

  5. 25.10.2020, 18:24
    Гость: А КТО ТАКОЙ ЭТОТ Жириновский?

    По мнению Жириновского, врач не может говорить таких слов. Он посоветовал «не слушать безответственных заявлений» и посмотреть на остальной мир, где ужесточили карантин и вводят комендантский час.

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/10/25/vladimir-zhirinovskii/881132-zhirinovskii-predlozhil-lishit-myasnikova-diploma-v

    Чем знаменит, что полезного сделал для людей?
    По моему мнению после 60-65 (Жириновскому 74) надо отправлять в отставку подобных деятелей.
    А то, понимаешь, быдло после 40+ на работу не бурут, а эти ВЕЧНЫЕ, будут вещать пока не вынесут.\Предлагаю отправить Жириновского на дачу клубнику выращивать!
    Дешевка какая -ПОСМОТРЕТЬ НА ОСТАЛЬНОЙ МИР, чисто обывательское поведение.

    Мне все равно чего они закроют-откроют, а тех кто был в контакте с заболевшим надо на 14 дней на карантин обязательно.
    Этого не делают.
    Разве учреждение где заболела ковидом уборщица не должно быть закрыто на карантин?
    Или если у другой сотрудницы дочь этим же заболела, дома лечится.
    Живут они в разных квартирах, но в одном доме и плотно общаются.
    Разве мамашка не должна сесть на 14 дней на карантин?
    А она ходит на работу как ни в чем не бывало.
    Они не изолируют контактных, а всех рядят в маски и перчатки.
    Какой прок от масок, если пользуются одной и той же полгода.

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