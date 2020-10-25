Жириновский предложил лишить Мясникова диплома врача

15:19 25.10.2020

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отобрать диплом врача у доктора и телеведущего Александра Мясникова после того, как тот заявил об отсутствии необходимости закрывать международные границы при текущей эпидемиологической ситуации по COVID-19.

По мнению Жириновского, врач не может говорить таких слов. Он посоветовал «не слушать безответственных заявлений» и посмотреть на остальной мир, где ужесточили карантин и вводят комендантский час.

«Я бы на месте Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него [Мясникова] диплом врача и запретил бы выступать. Ну как врач такое может заявлять?», — приводят слова лидера ЛДПР «Новые Известия».

В ответ на это Мясников написал пост в своем Telegram-канале: «Я искренне уважаю Владимира Вольфовича! Я понимал, что выступая против его высказываний, могу навлечь на себя недовольство В. Жириновского. Ну, собственно, что и произошло. Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю свое мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно и Вы».