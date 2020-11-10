Духовное управление мусульман РФ запретило межконфессиональные браки
Совет улемов Централизованной религиозной организации Духовное управление мусльман РФ (ДУМ РФ) вынес постановление о недопустимости межконфессиональных браков, в частности с христианками и иудейками. Как говорится в богословском заключении, браки «с представительницами людей Писания» на территории РФ возможны лишь в единичных случаях по решению местного муфтия. Официально решение было принято еще в ноябре прошлого года, но внимание на него обратили только сегодня, отмечает Znak.com.
В заключении ДУМ РФ ссылается на исламское право, основывающееся на Коране. «Для большинства межконфессиональных браков характерно появление ряда проблем. К примеру, возникают сложности с воспитанием детей в духе исламского вероучения или с привитием им исламского мировоззрения. Ведь в основном именно супруга, хранительница домашнего очага, мать и воспитательница детей, оказывает решающее влияние на свое чадо, прививая ему свои принципы и взгляды. Да, быть может, ребенок именем и внешностью будет походить на отца, но сутью и действиями — скорее на мать. Будущие поколения таковых вряд ли станут приверженцами религии своих отцов, что и приводит к исчезновению, вымиранию мусульманских корней», — объясняют в управлении.
Также богословы обеспокоены тем, что, женясь на «представительницах людей Писания», мужчины-мусульмане уменьшают шансы мусульманок найти супруга-единоверца, в то время как для них выходить замуж за немусульман категорически запрещено. «Некоторые ученые в качестве важного условия брака называют равенство между потенциальными супругами в социальном и материальном плане. Но разве можно между представителями абсолютно разных мировоззрений, культур, образований поставить знак равенства? Вряд ли», — говорится в документе.
С учетом этого, ДУМ РФ постановил недопустимость межконфессиональных браков на территории РФ: они возможны только по решению местного муфтия. Если же девушка выражает готовность следовать предписанием Корана, то она «вправе вступить в брак с мусульманином».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ээээх, тока цыганам теперь легко. #Ай на-нэ на-нэ!
на уровне Ромео и Джульетты. Запреты - это самая худшая палка в разрешении проблем. К сожалению, догматики сами много доставили проблем миру.
Журналисты жующие этот вопрос не понимают что в мире ислама нет посредников между верующим и Аллахом и все эти ДУМы,советы улеймов и прочие организации являются всего лишь общественными объединениями где кучкуются граждане кормящиеся от религии. Единственная организация имеющая административные функции -это ЦДУМ в Уфе которое официально представляет ислам во взаимодействие с государственными структурами и руководит хозяйственной деятельностью мечетей и образовательных структур. Московский ДУМ был искусственно создан властью чтобы через него легче было контактировать с иосковскими мусульманами большинство которых таджики гастербайторы так как Уфа далека и по традиции была центром ислама по всей РИ и СССР.
Мнение богословов из московского ДУМа это всего лишь их частное мнение и их попытка трактовать Коран по своему. Любой имам,муфтий или мулла в исламе имеет право проповедовать так как считает нужным,но не имеет право выходить за рамки единых требований Корана.Поэтому не нужно поднимать шум из простого вопроса суть которого давно прописано в Коране.
После семидесяти лет строительства коммунизма русские уже не православные, и вообще не верующие. Их этот закон не касается.
Следующий шаг - мусульмане господа, остальные, которых они за людей не особо считают, их покорные подданные слуги и рабы. Они правы, у них есть своя идеология будущего, которую напрочь утратила РПЦ, кроме воруй, насильничай, - исповедуйся с видимостью покаяния и Бог все простит.